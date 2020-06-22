Gaziantep FK Asbaşkanı: Necati Ateş tribünde bizi dövmeye kalktı

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Galatasaray maçının son anlarında yaşanan gerilim ile ilgili konuştu. Özmen, sarı-kırmızılı takımın antrenöre Necati Ateş ile ilgili "Necati Ateş tribünde bizi dövmeye kalktı. Gözü hiçbir şey görmüyordu, üzerimize doğru geliyordu" dedi.

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada Necati Ateş'in kendilerine saldırmaya çalıştığını söyledi.

İşte Müslüm Özmen'in yaptığı açıklamalar;

"Maç esnasında yaşanmasını istemediğimiz olaylar oldu. Biz hakemlerle ilgili hiç konuşmadık, sadece Gençlerbirliği maçında itirazlarımız olmuştu. Hala da hakemlere saygımız devam ediyor. Gördüklerini çalsınlar yeter. İptal edilen gol kararı yanlıştı, bir takım faullerde Galatasaray lehine karar verildi. Oyunu soğuttular, uyarmadı.

Fatih Terim 4 kişiyle birlikte maç idare ediyor

Fatih Terim de yedek kulübesinde 4 kişi ile birlikte maç idare ediyor. Bizden 1 kişi kafasını çıkardığında hemen uyarılıyor. Bunlar lüzumsuz detaylar.

Tartışmalar sırasında Necati Ateş, bizim yardımcı hocaların üzerine yürümeye kalktı. Atlayıp, dövmeye geliyordu. Son anlarda Abdurrahim Albayrak'ın yanından ayrıldım, takıma sahip çıkmak için yanların gitti. Olayları sakinleştirmeye çalıştım. Takıma sahip çıkmak için kulübüne arkasından maçı izledim.

Necati Ateş'in gözü hiçbir şey görmüyordu, üzerimize doğru geliyordu. Güvenlik görevlileri ve sağduyulu Galatasaraylı arkadaşlar, olayları engelledi."

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