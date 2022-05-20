Gaziantep FK 2-0 Rizespor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarının büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçilirken ev sahibi Gaziantep FK, 41. dakikada Luka Stankovski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmazken devreye ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girildi.

Gaziantep FK'da ilk golün asistini yapan Alexandru Maxim, 49. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru belirledi. Maxim'in golünün asistini ise Angelo Sagal yaptı.

Üstünlüğünü maçın son anına kadar korumayı başaran Gaziantep FK, ligde 7 maç sonra galip gelirken sezonu 3 puanla tamamladı. Bu galibiyetle birlikte Gaziantep FK 46 puana yükselirken Çaykur Rizespor 36 puanda kaldı.