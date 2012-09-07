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Gaziantep Emniyet Müdürü açığa alındı

Gaziantep'te 10 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının ardından tartışılan Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz merkeze alındı

07 Eylül 2012 11:23

Emniyet müdürleri kararnamesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. 28 ilin emniyet müdürünün değiştiği kararnameyle Gaziantep Emniyet Müdürü merkeze alınırken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Zeki Bulut, Denizli Eminiyet Müdürlüğü'ne atandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, il emniyet müdürleri kararnamesini onayladı. Kararnameyle 28 ilin emniyet müdürü değiştirildi.

Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı oldu. Ankara’ya Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay getirildi.

Kararnameyle, Gaziantep'te 10 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından istihbarat zaafı olduğu gerekçesiyle suçlanan Gaziantep Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz merkeze alındı.

Oğuz'dan boşalan koltuğa Balıkesir Emniyet Müdürü Ömer Aydın atandı.

Başbakan korumalarına il müdürlüğü


Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yakın koruma ekibinin 2 önemli ismi de değişti.

Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel Nevşehir'e Koruma Daire Başkan Yardımcısı Zeki Bulut Denizli’ye atandı.

Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’na ise Ramazan Bal getirildi.

İstanbul ve İzmir emniyet müdürleri yerinde kaldı. Görev değişikliği yapılan iller arasında Antalya, Siirt ve Diyarbakır gibi iller de bulunuyor.

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