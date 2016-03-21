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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden polislere uyarı: Silahlarınız hazır olsun!

"Uzun namlulu silahlar her an kullanılabilecek durumda bulunacaktır"

21 Mart 2016 13:36

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'daki bombalı saldırılar ve Nevruz kutlamaları nedeniyle telsiz anonslarında polislere çelik yelekle görev yapmaları, patlayıcı maddelere karşı dikkatli olmaları ve uzun namlulu silahların her an kullanılabilecek durumda bulunması uyarısında bulundu.

DHA'nın haberine göre, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde polis son günlerde yaşanan bombalı saldırıların ardından ilçede güvenlik önlemlerini artırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü çevresinde barikatlar oluşturulurken, telsiz anonslarında da polislerden dikkatli olmaları uyarısında bulunuluyor. Emniyet Müdürlüğü telsiz anonslarından polislere yaptığı uyarıda dikkatli olunmasını isteyerek şunlar söylendi:

"Çelik yelekler polislerin üzerinde bulunacaktır. Ayrıca uzun namlulu silahları her an kullanılabilecek durumda bulunacaktır. Sorumlu bulundukları noktaları sık sık kontrol ederek şüpheli araç ve şahıslar üzerinde daha dikkatli ve duyarlı bulunacaklardır. Ayrıca motorize ekiplerdeki görevlilerin patlayıcı maddelere karşı daha dikkatli ve duyarlı bulunacak şüpheli şahıs ve araç kontrollerinde tüm personelimiz öncelikle kendi can güvenliğini dikkate alarak müdahale edecekleridir." 

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