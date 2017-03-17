Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yaşanna bir kavgada teşlenne silan hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

DHA'nın haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 10:45 sıralarında duyulan silah sesi üzerine çok sayıda sivil ve resmi ekipler, silah sesinin geldiği bölgeye doğru hareket etti. Bazı polisler zırhlı ve resmi araçlarla olay yerine hareket ederek, bazı polisler ise yaya olarak, bölgeye koştu.

Silahlı kavga yaşandığı görülmesi üzerine ekipler, olaya müdahale etti. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede, kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.