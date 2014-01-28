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Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı ve 5 Şube müdürü görevinden alındı

Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı ile Asayiş, Güvenlik, Çocuk, Siber Suçlarla Mücadele ve Personel Şube Müdürleri görevinden alındı

28 Ocak 2014 20:43

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde, 1 emniyet müdür yardımcısı ile 5 şube müdürünün görev yeri değiştirildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Emol, Asayiş Şube Müdürü Tuncay Kaplan, Güvenlik Şube Müdürü Faruk Alkanoğlu, Çocuk Şube Müdürü Kemal Gezer, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Taner Aydın ve Personel Şube Müdürü Metin Güneş, Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okuluna atandı.

Bu arada yaklaşık bir ay önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinden alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne atanan Gezer'in, tayininin iptali için Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine dava açtığı öğrenildi.

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