Gaziantep Cezaevi’nde lambalar sönmüyor







Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - TBMM Cezaevlerini İnceleme Alt Komisyonu, Gaziantep Askeri Cezaevi’ndeki uygulama nedeniyle dehşete düştü. 18 eratın kaldığı cezaevinde, 24 saat kameralı takip sistemi var. Askerler odadan tuvalet kapısına kadar izleniyor. Ayrıca, 24 saat boyunca tepelerindeki lamba söndürülmüyor. Komisyonun CHP’li üyesi Malik Ecder Özdemir, “Bu uygulama insan hakkı ihlalidir” dedi.





CHP’li Özdemir, Gaziantep’te çeşitli tipteki cezaevlerinde yaptıkları incelemeleri T24’e değerlendirdi. Askeri cezaevinin dışındakiler ‘çok kalabalık’, kadınlar soğuk nedeniyle ‘battaniye altından çıkamıyor’, KCK tutuklularına disiplin cezaları toptan uygulanıyor. Yani, telefonla konuşma cezası aldıysa; bunun üzerine ziyaret ve mektup yasakları da ekleniyor.

Ortak alanlar dahil 24 saat kameralı sistem



İnceleme komisyonu üyesi Özdemir, Askeri Cezaevi’nin fiziki koşullarının iyi olduğunu, askerlerin ısınma, yemek, temizlik gibi sorun yaşamadıklarını söyledi. 50 kişilik cezaevinde 18 askerin kaldığını anlatan Özdemir, “Çocukların bu konularla ilgili şikayetleri yok. Ama, psikolojilerini bozan uygulama var.”



Ortak alanlarında bulunduğu her yerin 24 saat kamerayla izlendiğini, ışık ve lambaların 24 saat boyunca söndürülmediğini anlatan Özdemir, “Askerlerin tepelerindeki lambalar 24 saat söndürülmüyor. Odadan tuvalete kadar zaten kamerayla takip ediliyorlar. Bu gerçekten insan hakkı ihlali.”

‘Birbirlerine zarar vermesin diye’



Askerlerin bu uygulamalardan ruh sağlıklarının bozulduğuna dikkat çeken Özdemir, konuyu komutanlara açtıklarını anlattı ve “Bu uygulamanın yanlış olduğunu söyledik. Güvenlik gerekçesiyle yanıtı verildi. ‘Birbirlerine zarar verirse sorumlu biz oluruz’ diyorlar.”

Psikolojileri bozulmuş



“Güvenlik gerekçesiyle yapılan uygulama askerlerin psikolojisini bozmuş” diyen CHP’li Özdemir, uygulamadan vazgeçilmesini komutanlara söylediklerini, hazırlanan raporda buna yer vereceklerini söyledi.

Kadınlar ‘battaniyenin altında’



Askeri cezaevinin dışında diğer cezaevlerini de inceleyen komisyon kadın koğuşlarından çok etkilendi. Kadınlar, soğuk yüzünden ‘battaniyenin altından’ çıkamıyor. Bir adet kalorifer peteği koğuşu ısıtmıyor. Banyo sorunu var. Asılacak yer olmadığı için ıslak çamaşırlar bidonlarda havalandırma yerinde bekletiliyor. Güneşin açması ve çamaşırları kurutması bekleniyor.

‘Kadın milletvekili sitemi’



Alt komisyonda kadın milletvekili olmaması kadın mahkumların sitemine neden oldu. CHP’li Özdemir, “Kadın milletvekili olsaydı, ‘kadın kadına konuşurduk’ dediler. Özel sorunlarını bize anlatmak istemediler.” Kadınlar bir psikolog ve doktor taleplerini iletti.

KCK’lılara toplu ceza



Yüksek güvenlikli H Tipi Cezaevi’nde KCK tutuklularıyla görüşmelerini değerlendiren Özdemir, “KCK tutuklusu 5 mahkum var. Açlık grevinde olduklarını söylediler. En ufak bir ihlalde toplu ceza verildiğini anlattılar. Yani, telefonla görüşme cezası alana aynı zamanda ziyaretçi ve mektup yasağı da veriliyor.



Adalet Bakanı, savunmaları için savcılıklara itirazları gündeme getirmişti. Bu tutuklular da savcılığa itirazda bulunmuşlar. Ama, mahkeme idarenin verdiği disiplin cezasını bozan tek bir karar almamış. Yani, cezaevi savcılığı cezaları onaylayıp geçiyor. Bu insanların hukuka güvenlerini sarsan bir şey.”