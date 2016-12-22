Gaziantep Belediyesi’nden “Fatma Şahin'in ülke dışına çıkmasına izin verilmedi” haberine açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un “AKP'li başkanların kaçmasından korkuyor, Fatma Şahin'in bile ülkeden çıkışına izin verilmedi” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in yurt dışına çıkış yasağı gibi bir durumun olmadığı belirtildi. Şahin’in birçok farklı tarihte yurt dışına çıktığı belirtildi.

Belediyenin açıklaması şöyle:

Bugün ulusal yayın yapan bir gazetedeki köşe yazısında ve bu yazıyı kaynak alan bazı internet siteleri ile sosyal medyada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yurtdışına çıkış yapmasıyla ilgili bir yasak olduğuna dair yorumlar yapılmaktadır. Başkanımız Fatma Şahin'in, internet siteleri ve sosyal medyada iddia edildiği gibi yurtdışına çıkışıyla ilgili olarak herhangi bir yasak düzenlemesi ve uygulaması bulunmamaktadır.

Nitekim aynı zamanda UCLG-MEWA Başkanı olan Fatma Şahin;

1. 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen UCLG Dünya Teşkilatı'nın 5. Kongresi 5. Yerel ve Bölgesel Lider Zirvesi'nin genel kuruluna katılmış ve Genel Kurul'da bir konuşma yapmıştır.

2. 16-18 Ekim 2016 tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye Demokrasi Platformu üyesi olarak, platform üyeleri Platform Başkanı Kezban Hatemi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Aşkın Asan gibi üyelerle birlikte Belçikalı parlamenterleri ziyaret ederek FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini anlatmıştır.

3. 3-4 Kasım 2016 tarihleri arasında ABD New York'ta Synergos Enstitüsü'nün davetlisi olarak "Suriyeli Sığınmacıların Entegrasyonunda Efektif Model Gaziantep" sunumunu yapmıştır.

Hem Fatma Şahin'in hem de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından bu yurtdışı ziyaretlerle ilgili paylaşımlar yapılmış, basına bilgilendirme bültenleri geçilmiştir. Bu yurtdışı ziyaretlerle ilgili olarak basit bir internet taraması ile çok sayıda habere ve fotoğrafa ulaşılabilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.