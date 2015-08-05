Gaziantep Belediyesi, HDP’li Celal Doğan’ın adını kentten siliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin eski belediye başkanlarından olan, son seçimlerde ise HDP listesinden milletvekili seçilen Celal Doğan'ın adını şehirdeki cadde ve parklardan silmek için ilk adımı attı.

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte bulunan "Celal Doğan Caddesi"nin adının, geçtiğimiz günlerde şehit olan Gaziantepli Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin adıyla değiştirileceğini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şahin, yine kentte bulunan Celal Doğan Parkı'nın adının bir başka Gaziantepli şehidin adıyla değiştirileceğini de söyledi.

"Ağustos ayının ilk belediye meclis toplantısında konunun gündeme getirileceğini" belirten Şahin, Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir başka "Celal Doğan Caddesi"nin adının değişip değişmeyeceği yöbündeki soruya ise Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin karar verebileceğini söyledi.

Şahin şöyle dedi:

“Belediye Meclisimize yazılı müracaat halinde Celal Doğan Parkı'nın adını da değiştirerek bir şehidimizin adını vermeyi düşünüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Celal Doğan Caddesi'nin isminin değiştirilmesi OSB’ye aittir kendi yönetimleri karar verir. Gaziantepspor’un tesislerinin üzerinde yazan ‘Celal Doğan’ isminin değiştirilmesi ise Gaziantepspor yönetiminin vereceği bir karardır”

Celal Doğan kimdir?

1 Ağustos 1943’de Gaziantep’in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.

Doğan, 1993 ve 2006 yılları arasında Gaziantepspor kulübünün başkanlığını yaptı. Onun döneminde Gaziantepspor hep başarılı sezonlar geçirdi. Gaziantepspor'a tarihinin en başarılı dönemlerini yaşatan Celal Doğan, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Gaskispor, Büyükşehir Belediyesporu kurarak Gaziantepspor'un altyapısı olmalarını sağlamıştır. Bu takımlardan yetiştirilen başarılı genç futbolcuları Gaziantepspor'a alıp dört büyüklere bonservislerini yüksek fiyatlara satmasına rağmen Gaziantepspor'u Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa kadar oynatabilmiştir. Onun döneminde Gaziantepspor 2 defa İntertotoya, 3 defa UEFA Kupasına katılmış Hapoel Tel-Aviv, FC Zimbru ve RC Lens takımlarını eleyerek UEFA'da ilk 16 takım arasına kalmayı başarmıştır.İtalyan devi Roma'yı Gaziantep'te yenerek bir ilki başarmasını sağlamıştır.