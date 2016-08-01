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Spor

Gaziantep Basketbol'a kayyım atandı

Kulübe kayyum atanmasıyla ilgili resmi evrak Türkiye Basketbol Federasyonu'na gönderildi

01 Ağustos 2016 20:28

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'a kayyım atandı

Kulübün ana sponsoru Royal Halı’nın bağlı bulunduğu NAKSAN Holding’e atanan kayyum, maddi sıkıntılar yaşayan ve ligden çekilmesi gündemde olan Gaziantep Basketbol ve Spor A.Ş.’de de görev yapacak.

Kulübe kayyum atanmasıyla ilgili resmi evrak Türkiye Basketbol Federasyonu'na gönderildi.

Bu arada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğindeki kent protokolünün, kulübün yeni sezonda da Spor Toto Basketbol Liginde görev alması için çalışmalar yaptığı belirtildi.

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