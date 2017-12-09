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Spor

Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan’a 69-62 mağlup olan Gaziantep Basketbol'da baş antrenör Nenad Markovic karşılaşmas sonrasında açıklamalarda bulundu

09 Aralık 2017 23:04

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Beşiktaş Sompo Japan’a 69-62 mağlup olan Gaziantep Basketbol\'da baş antrenör Nenad Markovic karşılaşmas sonrasında açıklamalarda bulundu.

Markovic, Takımının zor zamanlar yaşadığını ancak çok çalışarak bu durumdan kurtulacaklarını söyledi.
Kadro sıkıntısının bir süre daha devam edeceğini belirten Nenad Markovic, \"Beşiktaş\'ı galibiyetlerinden dolayı kutluyorum. Oyuncularımı da kutluyorum, sahada gerçek mücadele gösterdiler. Gördüğünüz gibi sadece bir uzunla oynadık. İstatistiklere baktığımda 15 ribaund verdiğimizi görüyorum. 10 ribaund 10 da top kaybı farkımız var. Biz 17 top kaybı yaptık, onlar sadece 7 top kaybı yaptı. Dolayısıyla maçın neden buralara geldiğini anlayabiliyoruz. İkinci yarıda daha çok istekli oynadık. İlk çeyrekten sonra da iyi reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum ve sonuna kadar da maçın içinde kaldık. Tabi ki hiçbir zaman mağlubiyetten dolayı memnuniyet duyduğumu söyleyemem ama özellikle takımın gösterdiği mücadele için takımın iyiye gittiğini düşünüyorum ve bundan dolayı mutluyum. Takibi eksiklerimiz var, gidermek için çaba harcıyoruz. Birkaç eklemeden sonra göreceksiniz bu takım daha farklı bir takım olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Nenad Markovic\'in açıklamaları 
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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