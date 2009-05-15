Gazi Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başlıyor!

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu ve hizmet binası, Rektör Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın katıldığı törenle açıldı.



Törendeki açılış konuşmasında eğitimdeki teknolojik gelişmelere dikkati çeken Prof. Dr. Ayhan, 21. yüzyıla girilen bu süreçte bilişim teknolojisinden istifade edilmemesinin mümkün olmadığını belirtti.



Ayhan, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’nun eğitim sistemi için hayırlı olmasını diledi.



Rahatsızlığı nedeniyle törene Anadolu Üniversitesi’nden, kurulan telekonferans bağlantısı ile katılan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul da uzaktan eğitimin çok önemli bir girişim olduğunu belirterek, desteklenmesi gerektiğini vurguladı.



Eğitim sisteminin bilgi ve iletişim teknolojisine dönüştürülmesi gerektiğini kaydeden Özkul, dünyada bu anlamda çok hızlı bir dönüşüm olduğunu bildirdi.



Uzaktan eğitimin YÖK tarafından desteklendiğini ifade eden Özkul, bu tür eğitimin öğretim üyelerinin tek başına gerçekleştirebileceği bir faaliyet olmadığını, bunun bir ekip işi olduğunu söyledi.



Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ergün Kasap ise eğitimdeki etkileşimin önemine değinerek, yüksekokulda şu anda Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, İşletme, Muhasebe, Web Teknolojileri ve Programlama olmak üzere 5 farklı önlisans programı olduğunu belirtti.



Kasap, yüksekokulda 1850 öğrenciye hizmet verildiğini ifade ederek, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında YÖK’e teklif edilen 5 programın da kabul edilmesi ile 10 önlisans programının yürütüleceğini bildirdi.





