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Gazi, otomobilin içinde tabanca ile intihar etti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, gazi 35 yaşındaki İrfan Bayar, çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde park halindeki otomobilinde tabanca ile kendini vurarak yaşamına son verdi

27 Ekim 2017 15:57

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, gazi 35 yaşındaki İrfan Bayar, çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde park halindeki otomobilinde tabanca ile kendini vurarak yaşamına son verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 2008 yılında Kuzey Irak\'a düzenlediği Güneş Harekatı\'na Uzman Çavuş olarak katılan ve yıldırım düşmesi sonucu gazi olan İrfan Bayar, işçi statüsünde çalıştığı kurumdan çıkıp, bahçede park halindeki 37 KD 171 plakalı otomobiline geçti. Bayar, yanındaki tabancayı çıkarıp başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan kurum personelinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bayar\'ın öldüğü belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Bayar\'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İrfan Bayar\'ın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı olduğu da öğrenildi. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

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