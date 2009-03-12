Gazi olaylarında ölenler anıldı

Eski Gazi Karakolu önünde toplanan ve aralarında Demokratik Toplum Partisi (DTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal ve İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı grup, İsmetpaşa Caddesi'nden Türkçe ve Kürtçe sloganlar atarak yürüyüşe geçti.Gazi olaylarında ölenlerin fotoğraflarını taşıyan gruptakiler, olayları protesto eden döviz ve pankartlarla Gazi Mahallesi Mezarlığı'na kadar yürüdü. Gruptakiler, burada olaylarda hayatını kaybedenlerin mezarlarına çiçekler bıraktı.Akın Birdal, burada yaptığı konuşmada, bugünün hem Gazi olaylarının, hem de 12 Mart muhtırasının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "12 Mart askeri darbesinin insanlığa karşı işlemiş olduğu suçların hesabını sorabilmiş olsaydık, Gazi olayları yaşanmayacaktı" dedi.İstanbul'un kayıplar, cinayetler ve işkenceler kentine dönüştüğünü öne süren Birdal, "CHP-AK Parti, bunların hepsi halka karşı suçludur. 29 Martta bunun hesabı sorulacaktır. Halkımızın kardeşliği ve kararlılığı bunları mahkum edecektir" diye konuştu.Sabahat Tuncel de Türkiye'nin demokratikleşmesi için faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması gerektiğini söyledi.1995'teki Gazi olaylarında yaşananlardan devletin sorumlu olduğunu iddia eden Tuncel, "Bu zihniyet iş başındadır. Ne zamanki bu zihniyet ortadan kalkacak, devlet halktan özür dileyecek, o zaman yeni bir toplumsal sözleşme gerçekleşir. Türkiye, aydınlık yarınlara gitmek istiyorsa Gazi olaylarını aydınlatmalı. Bu ülkede insan hakları ve halkların kardeşliğini birlikte inşa edelim. Bir daha böyle katliamlar yaşanmasın" dedi.Bu arada, protesto yürüyüşü nedeniyle İsmetpaşa Caddesi'nin sonunda bulunan Gazi Polis Merkezi etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.