Gazi Mahallesi'ndeki iki gencin öldürüldüğü olayda polis bağlamayı uzun namlulu silah sanmış!

"Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş edilen araçta iki gencin ölmesiyle ilgili polis tutanağında, ön koltukta oturan kişinin elinde uzun namlulu bir silah olduğu ve ateş ettiği ileri sürüldü. Ön koltuktaki genç "Kucağımda saz vardı" dedi. Araçta silah bulunmamıştı. Buna karşılık, gençlerin kullandığı araçta 26 kurşun deliği olduğu belirlendi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, geçen cuma günü İstanbul Gazi Mahallesi’nde polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ettiği ve iki gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili polisin olay tutanağına göre, Gazi Kent Ormanı’nda çalışan bir güvenlik görevlisi Gazi Polis Merkezi’ni 14 Nisan’da arayarak, "Ormanda poşulu ve silahlı üç kişi var. Renault marka araç kullanıyorlar” şeklinde ihbarda bulundu. Bunun üzerine biri zırhlı olmak üzere iki araç ve dokuz polis halinde kent ormanı girişine gidildi. Kısa bir süre sonra içinde, eğlenceden dönen beş gencin olduğu Peugeot marka araç polise yaklaştı.

Tutanakta şöyle devam edildi:

"Araca işaret edip ‘Dur’ ihtarında bulunulmuş, araç duracakmış gibi yavaşladığı sırada yarı açık olan sağ ön camdan aracın ön koltuğunda oturan şahsın kucağında uzun namlulu silahın namlusunun görülmesi üzerine…"

Tutanağa göre polis, arkadaşlarını "Silahları var" diye uyardı. Araçtakiler aniden gaza basarak, aracı polislerin üzerine sürdü. İddiaya göre polisler havaya ateş etti. Ardından aracın sol arka yanına ateş edildi. Yine tutanağa göre bu sırada araçtan birkaç el silah sesi duyurulması üzerine aracın lastiklerine ateş edildi.

Araçta 26 kurşun deliği

Araçtan sağ kurtulan gençlerden biri ön koltukta kendisinin oturduğunu söyleyerek kucağında saz olduğu belirtmiş, "Ben silah sesini duyunca saz ile birlikte koltuğun önüne doğru eğildim" demişti. Araçta silah bulunmamıştı.

Buna karşılık, gençlerin kullandığı araçta 26 kurşun deliği olduğu belirlendi. Olay yerinde 35 mermi kovanı ve bir mermi çekirdeği ile beş de biber gazı kovanı bulundu. Park girişini gösteren kameranın aylarca önce zarar gördüğü, elektrik direğindeki kameranın ise bozulduğu anlaşıldı. İki polis aracından birinde kamera olmadığı belirlenirken, zırhlı aracın kamerasına el kondu.