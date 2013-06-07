Gazi Mahallesi'nde polis Gezi Parkı direnişçilerine müdahele etti, 1 ağır yaralı

İstanbul Gazi Mahallesi'nde Gezi Parkı protestosuna binlerce kişi katıldı. Polisin akşam saatlerinde müdahalesinin ardından mahalle sakinleri ile çatışma yaşandı.

Katılım için "40 bin kişi" sayısının öne sürüldüğü eyleme müdahale sırasında çatışma çıktı, Turan Akbaş isimli genç kafasından yaralandı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbaş ve bir kişinin daha, gaz bombası kapsülüyle yaralandığı öne sürüldü.

Alibeyköy'de 20 bin kişi

Öte yandan Alibeyköy'de Binevler'de başlayan yürüyüş 20 bin kişiye ulaştı. Bölgeye 7 AKP otobüsünün geldiği, Başbakan Erdoğan'ın karşılaması için çağrıda bulunulduğu belirtildi.