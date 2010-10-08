T24 LogoT24 Logo
Gündem

GAZİ MAHALLESİNDE İZİNSİZ GÖSTERİ  İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2010 00:36

-GAZİ MAHALLESİNDE İZİNSİZ GÖSTERİ  İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Gazi Mahallesinde izinsiz gösteri yapan grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı.  Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesinde toplanan yüzleri maskeli göstericiler, terör örgütü lehine slogan attı.  Gruptakiler, olay yerine gelen polis ekiplerine, ellerindeki molotofkokteylleri ve ses bombalarını atarak saldırdı.  Çevik Kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler, dağılarak ara sokaklara kaçtı.  Bu arada, göstericilerin attığı molotofkokteyllerinin isabet ettiği bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24