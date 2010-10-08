-GAZİ MAHALLESİNDE İZİNSİZ GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Gazi Mahallesinde izinsiz gösteri yapan grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesinde toplanan yüzleri maskeli göstericiler, terör örgütü lehine slogan attı. Gruptakiler, olay yerine gelen polis ekiplerine, ellerindeki molotofkokteylleri ve ses bombalarını atarak saldırdı. Çevik Kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler, dağılarak ara sokaklara kaçtı. Bu arada, göstericilerin attığı molotofkokteyllerinin isabet ettiği bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.