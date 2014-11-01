Gazi Mahallesi'nde göstericilerle polis çatıştı

IŞİD'in Kobanê saldırılarını protesto eden yaklaşık 50 kişi çöp kutularıyla barikat kurarak yolu kapattı. Göstericiler 'Akrep' adı verilen araçları molotof yağmuruna tuttu. Polis ekipleri göstericilere gaz bombası ve TOMA ile müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, Sultangazi Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, IŞİD'in Kobanê saldırılarını protesto ederek yolu çöp konteynerlarıyla kapattı.



Göstericiler, caddede bulunan çöp konteynerlerini yola devirerek ateşe verdi. Polis ekipleri cadde üzerinde yanan çöp kutularını söndürdüğü sırada çevredeki binaların çatı katlarından TOMA ve 'akrep' adı verilen araçlarının üzerine çok sayıda molotof kokteyli atıldı.



Polis ekipleri göstericilere gaz bombası ile müdahale etti. Ekipler, göstericilerin yaktığı ateşi TOMA ile söndürdü. Göstericilerin attığı bir molotofun akrep aracına isabet etmesi sonucu araç içindeki polisler kısa bir süre panik yaşadı.