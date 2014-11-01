T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazi Mahallesi'nde göstericilerle polis çatıştı

İstanbul Gazi Mahallesi'nde IŞİD'in Kobanê saldırılarını protesto eden yaklaşık 50 kişiye polis müdahale etti

01 Kasım 2014 23:42

IŞİD'in Kobanê saldırılarını protesto eden yaklaşık 50 kişi çöp kutularıyla barikat kurarak yolu kapattı. Göstericiler 'Akrep' adı verilen araçları molotof yağmuruna tuttu. Polis ekipleri göstericilere gaz bombası ve TOMA ile müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, Sultangazi Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, IŞİD'in Kobanê saldırılarını protesto ederek yolu çöp konteynerlarıyla kapattı.

Göstericiler, caddede bulunan çöp konteynerlerini yola devirerek ateşe verdi. Polis ekipleri cadde üzerinde yanan çöp kutularını söndürdüğü sırada çevredeki binaların çatı katlarından TOMA ve 'akrep' adı verilen araçlarının üzerine çok sayıda molotof kokteyli atıldı.

Polis ekipleri göstericilere gaz bombası ile müdahale etti. Ekipler, göstericilerin yaktığı ateşi TOMA ile söndürdü. Göstericilerin attığı bir molotofun akrep aracına isabet etmesi sonucu araç içindeki polisler kısa bir süre panik yaşadı.

 

ETİKETLER

Gazi mahallesimolotof kokteylipolisbarikat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24