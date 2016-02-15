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Gazi Mahallesi'nde Cizre ve Sur protestosu; 2 yaralı

Olaylar gece yarısına kadar sürdü

15 Şubat 2016 09:11

Gazi Mahallesi'ndeki Cizre ve Sur protestosunda kitlenin üzerine aracından ateş açıldı. Ateş sonucu iki kişi yaralandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cizre ve Sur'daki sokağa çıkma yasakları ve ölümleri protesto etmek için Gazi Mahallesi'nde bulunan Gazi Cemevi sokağında bir araya gelen kitleye ateş açıldı. Ateş sonucu soyadı öğrenilemeyen Serkan isimli bir vatandaş göğsünden ve çenesinden yaralanırken, Burçin Aydoğdu isimli kadın da yaralandı. Her iki yaralı da mahallede bulunan Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. 

Öte yandan polisin zırhlı araçlarla Gazi Cemevi'ne baskın düzenlediği öğrenildi. Çatışmalar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

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