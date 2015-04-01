Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda gösterilere polis müdahalesi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, odasında rehin alan örgüt üyelerine yönelik akşam saatlerinde yapılan operasyonun ardından İstanbul'un Gazi Mahallesi ve Okmeydanı semtinde protesto gösterileri yapıldı. Polisin bu gösterilere yönelik müdahalesinin ardından her iki mahallede de olaylar çıktı.

Gazi Mahallesi'nde operasyonu protesto etmek için karakola doğru yürüyüşe geçen yüzlerce kişiye, polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Göstericiler de polise taş ve molotof kokteyliyle karşılık verdi.

Okmeydanı'nda da olayı protesto etmek için toplanan gruba polis gaz bombasıyla müdahale etti.