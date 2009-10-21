T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazi madalyasını iade etmek istedi

Kayseri'de Mete Kurt adlı gazi, devlet övünç madalyasını Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmek üzere Vali Bilici'ye iade etmek istedi.

21 Ekim 2009 03:00

Kayseri'de Mete Kurt adlı gazi, kendisine verilen devlet övünç madalyasını Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmek üzere Vali Mevlüt Bilici'ye iade etmek istedi.

Kayseri, Antalya ve Kütahya'da, terör örgütü PKK üyelerinin teslim olmasıyla yaşanan gelişmelere tepki gösterildi.

Kayseri'de kendilerine ''Türk Milli Güçler Birliği'' adı veren bir grup sivil toplum örgütü temsilcisi ve bazı gaziler ile şehit aileleri, Valiliğe geldi.

Tekerlekli sandalyesiyle grupta bulunan gazi Mete Kurt, kendisine verilen devlet övünç madalyasını Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmek üzere Vali Mevlüt Bilici'ye iade etmek istediğini söyledi.

Bu sırada polis ekipleri, valilik makamı önünde toplananları uzaklaşmaları konusunda uyardı. Polis yetkililerinin içeriye 2 temsilci alacaklarını söylemeleri üzerine Türk Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Daha sonra, Öztürk ile bir dönem Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı yapan gazi Mete Kurt Valiliğe alındı. Bazı gazi ve şehit aileleri ise son gelişmeler karşısında ''bu yükü taşıyamadıklarını'' belirterek, devlet övünç madalyalarını iade edeceklerini bildirdi. Gazi Kurt, valilik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Bilici'nin yerinde olmadığını, madalyayı iade etmek için randevu talebinde bulunduklarını belirtti.

Kurt, 8 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu bacaklarını kaybettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

''Birkaç gündür büyük bir tiyatro oyunuyla ve kahramanca karşılanan, ne yazık ki hiçbir ceza almadan serbest bırakılan hainlerle mücadele sırasında, alçakça tuzakladıkları mayına temas sonrası iki bacağımı kaybettim. Yaptığım hizmet, feda ettiğim gençliğim ve sağlığım devletime helaldir. Ancak son gelişmeler karşısında madalyamı taşımamın bir anlamı kalmamıştır.''

Grup üyeleri, daha sonra dağıldı.


Bu bir açılım değil, açılımda boğulmadır

Ankara'da şehit aileleri adına açıklama yapan Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse de, "Teröristlerin adeta devlet töreni ile karşılanması, PKK'nın uzantısı olan bir siyasi partinin devlete meydan okurcasına basın açıklaması yapması şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır" dedi.

Köse, açıklamasında "Hükümet teröristlerini teslim almamıştır, teröristler hükümeti teslim almıştır" ifadesine de yer verdi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın "Teslim olmalar demokratik açılımın bir parçası" sözlerine de tepki gösteren Köse, "Bu bir açılım değil, açılımda boğulmadır, ülkeye ihanettir" diye konuştu.

Madalyalarını geri vermeyi bile düşündüklerini açıklayan şehit aileleri, karşılama sırasında görev yapan devlet görevlileri ve siyasi parti temsilcileri hakkında da suç duyurusunda bulunacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24