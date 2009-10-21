Gazi madalyasını iade etmek istedi

Kayseri'de Mete Kurt adlı gazi, kendisine verilen devlet övünç madalyasını Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmek üzere Vali Mevlüt Bilici'ye iade etmek istedi.

Kayseri, Antalya ve Kütahya'da, terör örgütü PKK üyelerinin teslim olmasıyla yaşanan gelişmelere tepki gösterildi.

Kayseri'de kendilerine ''Türk Milli Güçler Birliği'' adı veren bir grup sivil toplum örgütü temsilcisi ve bazı gaziler ile şehit aileleri, Valiliğe geldi.

Tekerlekli sandalyesiyle grupta bulunan gazi Mete Kurt, kendisine verilen devlet övünç madalyasını Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmek üzere Vali Mevlüt Bilici'ye iade etmek istediğini söyledi.

Bu sırada polis ekipleri, valilik makamı önünde toplananları uzaklaşmaları konusunda uyardı. Polis yetkililerinin içeriye 2 temsilci alacaklarını söylemeleri üzerine Türk Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Daha sonra, Öztürk ile bir dönem Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı yapan gazi Mete Kurt Valiliğe alındı. Bazı gazi ve şehit aileleri ise son gelişmeler karşısında ''bu yükü taşıyamadıklarını'' belirterek, devlet övünç madalyalarını iade edeceklerini bildirdi. Gazi Kurt, valilik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Bilici'nin yerinde olmadığını, madalyayı iade etmek için randevu talebinde bulunduklarını belirtti.

Kurt, 8 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu bacaklarını kaybettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

''Birkaç gündür büyük bir tiyatro oyunuyla ve kahramanca karşılanan, ne yazık ki hiçbir ceza almadan serbest bırakılan hainlerle mücadele sırasında, alçakça tuzakladıkları mayına temas sonrası iki bacağımı kaybettim. Yaptığım hizmet, feda ettiğim gençliğim ve sağlığım devletime helaldir. Ancak son gelişmeler karşısında madalyamı taşımamın bir anlamı kalmamıştır.''

Grup üyeleri, daha sonra dağıldı.



Bu bir açılım değil, açılımda boğulmadır

Ankara'da şehit aileleri adına açıklama yapan Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse de, "Teröristlerin adeta devlet töreni ile karşılanması, PKK'nın uzantısı olan bir siyasi partinin devlete meydan okurcasına basın açıklaması yapması şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır" dedi.

Köse, açıklamasında "Hükümet teröristlerini teslim almamıştır, teröristler hükümeti teslim almıştır" ifadesine de yer verdi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın "Teslim olmalar demokratik açılımın bir parçası" sözlerine de tepki gösteren Köse, "Bu bir açılım değil, açılımda boğulmadır, ülkeye ihanettir" diye konuştu.

Madalyalarını geri vermeyi bile düşündüklerini açıklayan şehit aileleri, karşılama sırasında görev yapan devlet görevlileri ve siyasi parti temsilcileri hakkında da suç duyurusunda bulunacak.