-GAZİ KUPASI "ANATOLY"NİN İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 85'incisini Osman Hattat'ın sahibi olduğu Halis Karataş'ın biniciliğindeki Anatoly isimli at 2.27.83'lük derecesiyle kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen, 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 mesafeli koşuda, 22 safkan start aldı. Birinciliği Osman Hattat'ın sahip olduğu Halis Karataş'ın biniciliğindeki Anatoly isimli at, 2.27.83'lük derecesiyle kazandı. Gazi Koşusu'nu daha önce 1996, 2005 ve 2006 yıllarında kazanan ünlü jokey Halis Karataş, 4'üncü kez bu başarıyı elde etmiş oldu. Anatoly'nin ardından Nevzat Seyok sahip olduğu Erhan Yavuz jokeyliğindeki Hanbeş 2.28.62'lik derecesiyle ikinci olarak tamamlarken, Alaattin Karaca'nın sahibi olduğu ve Ömer Kaya'nın bindiği Little Gangster isimli at 2.28.72'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Yarışın sonunda seyircileri selamlayan Halis Karataş'a yarışseverler coşkulu alkışlarla karşılık verdi. Yarışı, kupayı sahibine verecek Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan'ın yanı sıra Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı İrsen Küçük, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler de izledi.