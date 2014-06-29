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Spor

Gazi Koşusu'nun kazananı Blaze To Win oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 88.'sini Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Blaze To Win isimli at kazandı

29 Haziran 2014 21:00

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen Türk at yarışçılığının en önemli etabı saat 17.15′te koşuldu.

Gazi Koşusu'nun 88.'sini Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Levent N. Gelgin'in sahibi olduğu Blaze To Win isimli at kazandı.

Koşuyu birinci bitiren atın sahibi Levent N. Gelgin, 1 milyon 350 bin lira ikramiyenin yanı sıra 847 bin lira kaydiye ücretiyle birlikte toplam 2 milyon 197 bin lira ikramiye kazandı. 

Geçen yılki 87. koşuyu Atila Özkan’ın sahibi olduğu ‘‘Divine Heart’‘ adlı safkan, jokeyi Yücel Bilik ile 2.31.09′luk derecesiyle kazanmıştı.

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