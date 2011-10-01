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Spor

Gazi Koşusu yarın İstanbul'da yapılacak İSTANBUL (A.A)

01 Ekim 2011 14:47

-Gazi Koşusu yarın İstanbul'da yapılacak İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Gazi Koşusu yarın İstanbul'da yapılacak. Ataköy'deki Olimpiyatevi'nin önünden başlayacak yarışta atletler, Adnan Kahveci Bulvarı, Rauf Orbay Caddesi, Yeşilyurt havuz, Hava Harp Okulu önü, sahil yolu, Galeria güzergahında koşup, dönüşle birlikte Olimpiyatevi'nde 10 kilometrelik yarışı bitirecek. Yaklaşık 400 atletin katılmasının beklendiği koşuda, asker ve emniyet kökenli bedensel engelli gaziler için de sembolik koşu düzenlendiği kaydedildi. Gazilerin moralini yüksek tutmak ve sosyal bir faaliyet olması açısından yapılacak sembolik koşuda, profesyonel sporcular tarafından bir kordon oluşturularak, 500 metre gibi yürüyüş ile gazilerin diğer atletlerle birlikte yarış heyecanı yaşamasının amaçlandığı ifade edildi. Koşu kayıtlarının ''www.istanbulmasterleri.org'' internet adresinden yapıldığı belirtildi.

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