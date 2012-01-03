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Politika

Gazi Encü: 'Tabutlardaki bayraklar içimi sızlattı' demedim

Uludere'de ölen 35 kişiden 17 yaşındaki Salih Encü'nün babası gazi korucu Abdulaziz Encü, 'Tabutlar...

03 Ocak 2012 02:00

T24 - Uludere'de ölen 35 kişiden 17 yaşındaki Salih Encü'nün babası gazi korucu Abdulaziz Encü, 'Tabutlar üzerindeki bayraklar içimi sızlattı' demediğini söyledi. 

Gazi Encü: 'Tabutlardaki bayraklar içimi sızlattı' demedim

Terör mücadelesinde görev alan ve gazi olan geçici köy korucusu Abdulaziz Öncü, oğlu Salih’in de ailemizin geçimini sağlamak ve kendilerinden harçlık almamak için sınırda kaçakçılık yaptığını söyledi. 

Encü, "Bu sınırda dedelerimiz de zamanında kaçakçılık yapılıyordu, onlardan önce de yapılıyordu. Çünkü buralarda başka geçim kaynağı yok. Bizler hepimiz buralarda sınır ticareti yapıyoruz ve kaçakçılık yapıyoruz" diye konuştu. 

Abdulaziz Encü şunları söyledi: 

"Ben 47 yaşında koruculuktan emekli oldum. Oğlumla birlikte yaşamını yitiren 35 yurttaşımız için, ’yüreğim sızlıyor’ dedim. Ama onlar başka şeyler yazdılar. ’Tabutlar üzerindeki bayraklar içimi sızlattı’ demedim. Buradaki bütün Kürtler beni ve ailemi tanıyor. Benim öyle bir şey söylemeyeceğimi onlar da biliyor."  



Sınırda yapılan kaçakçılığın askerlerin bilgisi dahilinde yapıldığını iddia eden Abdulaziz Encu, hiçbir gidiş-gelişin askerden habersiz yapılmadığını da ileri sürdü.


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