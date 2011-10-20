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Gazeteler Hakkari saldırısını manşetlerine böyle taşıdı

PKK’nın en kanlı eylemlerinden biri olarak tarihe geçen 24 askerin şehit olduğu Yüksekova

20 Ekim 2011 03:00

T24 - PKK’nın en kanlı eylemlerinden biri olarak tarihe geçen 24 askerin şehit olduğu Yüksekova ve Çukurca saldırısı hemen tüm gazetelerin ön yüzlerinde tam sayfa olarak işlendi. Saldırının ağır sonucu nenedinyle Cumhuriyet ve Güneş gazeteleri siyah logoyla basılırken,  Haber Türk, Posta, Akşam, Birgün, Aydınlık, GüneŞ ve Yeni Asır gazeteleri haberlerini siyah zemin üzerinde sundu.



Çoğu gazete saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Gül’ün “İntikam” sözünü büyük puntolarla işlerken Posta gazetesi Türk bayrağı zeminli ön sayfasında “24 şehit 74 milyon yaralı” başlığını kullandı. Başlığında ‘Barış’ı kullanan tek gazete Birgün olurken gazete siyah zeminli ön sayfasını tamamen ‘Tek yol Barış’ manşetine ayırdı.

Evrensel ve Gündem gazeteleri ise manşetlerinde saldırının hükümetin tutumundan kaynaklandığına yer verdi. Evrensel, “Savaşta ısrarın bedeli ağır!”, Gündem ise “Çözümsüzlüğün ağır bilançosu” başlıklarını kullandı.

Şok gazetesi Miliyetçi tutumuyla bilinen Ortadoğu ve Yeniçağ gazetelerinden de sert ifadeler kullandığı manşetinde tam sayfa bir operasyon görüntüsü üzerine “Ölmek var bitirmeden dönmek yok” başlığını verdi.

İŞTE GAZETELERİN BİRİNCİ SAYFALARI


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