Gazetedeki ilana göre Yeşil yaşıyor

RTÜK ceza vermişti

Birgün: 1.5 ay önce Ankara'daydı

Oğuz: Ankara’da lokanta işletiyor

'Oğlu yerini biliyor'

Bir dönemin kara kutusu ve birçok faili meçhul cinayetin zanlısı olarak gösterilen Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın ölmediği, en azından 2002 yılında yaşadığı ortaya çıktı. Oğlunun, babasıyla ilgili hazırladığı bir kitapta yer alan ve şimdiye kadar hiç yayımlanmamış olan fotoğraflardan bir tanesi, Susurluk kazasının ardından sır olan ve bir daha ortaya çıkmayan, öldüğü ileri sürülen Yeşil'in 2002 yılında yaşadığını kanıtladı.Mahmut Yıldırım’ın oğlu Murat Yıldırım tarafından yazılan kitapta yer alan 21 adet fotoğraftan biri Yeşil’in 2002 yılında hayatta olduğunu gözler önüne serdi. İlk olarak Star gazetesinin yayımladığı ve Yeşil’i Ankara’daki evinde yemek yerken gösteren fotoğrafta masaya serilen gazetedeki ilan ‘Yeşil hayatta’ iddialarını güçlendirecek cinsten. Yeşil’in yemek masasına serilen gazetede Kanal 6 televizyonunun ‘Biri Bizi Gözetliyor (BBG)’ yarışmasıyla ilgili verdiği ilan gözüküyor.Kanal 6 televizyonu, bir dönem en fazla izlenilen BBG yarışmasını 2002 yılında yayınlamıştı. Hatta Kanal 6, bazı yarışmacıların uygunsuz davranışları nedeniyle RTÜK tarafından 7 gün kapatma cezasına çarptırılmıştı. Yeşil’in çekilmiş son fotoğrafındaki bu ayrıntı ‘Yeşil 2002 yılında yaşıyordu ve Ankara’da bulunuyordu’ iddialarını güçlendirdi.Yeşil'i tanıyanlardan eski Özel Harekatçı DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün, Yeşil’in yaşadığını ve birilerinin kontrolünde çalışmaya devam ettiğini öne sürdü. Yeşil’in kağıt üzerinde arandığını savunan Birgün ‘Emniyet’in özel bir birim kurması halinde Yeşil’in bulunması bir aylık bir iş. Ama bunun için irade gerekli’ dedi. Birgün bir başka iddiasını da ‘Yeşil Ergenekon davasının gizli tanıklarından birisi olabilir’ şeklinde dile getirdi.Yeşil'le 1991’de Bingöl’de komiser yardımcısı olarak görev yaptığı sırada tanıştığını anlatan Recai Birgün, ‘Yeşil yaşıyor. Şu anda İlyas adındaki emekli binbaşıyla beraber hareket ettiği söylendi. Yeşil’in 1,5 ay kadar önce İstanbul’dan Ankara’ya gittiğini oradan da Antalya’ya hareket ettiğini öğrendim. Muhtemelen illegal işlerle uğraşıyor’ dedi.Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın kimlik bilgilerini TBMM Susurluk Komisyonu’na veren ilk kişi olarak tanınan emekli jandarma istihbarat astsubayı Hüseyin Oğuz, Yeşil’in yaşadığını ve deşifre olduğu için Ergenekon soruşturması kapsamında konuşacağını iddia etti. Yüksekova Çetesi’ni çökerten astsubay olarak bilinen Oğuz, ‘Yeşil ölmedi, Ankara’da yaşıyor, bir süre önce bir lokanta işletiyordu. Biliyorum çünkü yaşayabilmek için Yeşil’i takip etmek zorundayım’ dedi.Susurluk Komisyonu’na verdiği ifadede ‘Yeşil yakalanıp konuşursa iç savaş çıkar’ dediğini hatırlatan Oğuz ‘Artık böyle demiyorum. Çünkü Susurluk’ta başarılamayan Ergenekon soruşturmasıyla başarılmaya başlandı’ diye konuştu. Oğuz, Yeşil’in oğlu Murat Yıldırım’ın babasının yerini bildiğini savundu.Veli Küçük’ün Yeşil’i Yeşil yapan kişi olduğunu anlatan Hüseyin Oğuz ‘Ben Malatya’dayken 1995 yılında ‘Hacı’ denilen biri geldi. Tanımıyorduk, ama araştırınca Veli Küçük’ün adamı Mahmut Yıldırım olduğunu öğrendik’ diye konuştu.