Gazetede ilanından: Cazip maaşlı; 'evet' için çalışacak elemanlar aranıyor!

16 Nisan’da yapılacak partili cumhurbaşkanlığını da içiren anayasa değişikliği referandumu için Hürriyet gazetesinde ilginç bir ilan yer aldı. Adana'da 'evet' kampanyası yürütenler Hürriyet gazetesine iş ilanı verdi. 'Evet' kampanyası için verilen iş ilanında "Cazip Maaşlı + Yol + Konaklama dahil kampanyamızda yer alacak uzman ve danışmanlar alınacaktır" ifadesi yer aldı.

Evrensel'den Halil İmrek'in haberine göre, 16 Şubat Perşembe tarihli Hürriyet gazetesinin ÇUKUROVA-GAP ekinin 6. sayfasındaki "Referandum görevlileri" başlıklı iş ilanında şu ifadelerle 'evet' kampanyası için elaman arandı:

"Anayasa Demokrasi Konseyimize cazip maaşlı + yol + konaklama dahil 81 ilde tüm ilçelerde referanduma evet- cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kampanyalarımızda aktif görev alabilecek siyaset Bilimcileri, sosyolog, felsefeci, akademisyen, teorisyen, propagandistler, reklam tanıtım görevlileri, metin yazarları bayan, bay uzmanlar, danışmanlar alınacaktır" şeklinde ilan verildi.

İlanı veren kurum olarak Anayasa ve Hukuk Platformları Konseyi görünüyor. Cep telefon numarasının da yazılı olduğu iş ilanında CV için de anayasavehukukplatformlari@gmail.com adresi verilmiş.

İlandaki cep telefonu numarasını aranınca verilen yanıtın “Referandum ilanında yer alan mail adresine özgeçmişinizi ve bir fotoğrafınızı gönderin. Hangi ildeyseniz o bölgeden sizinle iletişime geçecekler” olduğu belirtildi.

Anayasa ve Hukuku Platformları Konseyi kimdir?

Anayasa ve Hukuk Platformları Konseyi, internet sitesinde vizyonunu şöyle açıklıyor: "Devletin yetersiz kaldığı hizmetleri (demokrasi, hukuk, anayasa, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, eğitim, istihdam, enerji vb. hizmetlerinde) halkın yararına bilimsel, objektif, yasalara ve çevreye saygılı olmak kaydıyla çalışmalar yapmaktır."

Anayasa ve Hukuk Platformları Konseyi’nin referandumdaki kararı ise sitesinde, "Kararımızı açıklıyoruz: Evet. Başkanlık sistemi milli iradenin taçlandırılmasıdır. 81 ilde, 850 ilçede, 30 bin köy ve beldede 50 milyon vatandaşımıza ulaşıyoruz" şeklinde açıklanıyor.