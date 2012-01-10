'Gazeteciye yıpranma hakkı yeniden verilsin'

T24

Sendika zorunluluğu geliyor



Stajyerlere süresiz, ücretsiz çalışma kalkacak





Ayda 6 gün izin yapacak



Gazetecilere yine yıpranma hakkı verilecek



Medya patronlarına ihale yasağı





Oran, Çalışan Gazeteciler Günü’nün yıldönümü olan 10 Ocak 2011’te medya çalışanları için önemli değişiklikler içeren toplam 8 maddelik yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu.Oran’ın, “13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi” ile getirilen önemli düzenlemeler özetle şöyle:- Gazete ve dergiler, haber ve fotoğraf ajansları ile radyo ve TV’lerin dışında internet gazetesi olarak tescil edilmiş sanal ortamda yayın yapan yayın kuruluşlarında her türlü sanat ve fikir işlerinde çalışanlar da yasal statüye kavuşacak. Böylece internet haber sitelerindeki muhabirlerin de basın kartı alabilmesinin önündeki engel kaldırılacak.- Basın yayın kuruluşlarında çalışan fikir ve sanat işçileri sendikalı olarak çalışacak. Muhabir, fotomuhabiri ve kameramanların sendikalı olması zorunlu olacak.- Basın kuruluşlarındaki stajyer sayısı yine yazı işleri kadrosunun yüzde 10’unu geçemeyecek. Ancak 3 ayın sonunda çalıştırılmaya devam edilmesi durumunda stajyere net asgari ücret kadar aylık ücret ödenecek.- Gazeteci 2 günü hafta içinde olmak üzere ayda toplam 6 gün ücretli izin yapacak. Böylece gazetecilerin en büyük derdi olan ve genellikle çocuğunun doğumunu, yakının cenazesini kaçırmasına yol açan ücretli izin sorununun aşılması amaçlanmakta, ayda 2 gün hafta içinde kullanılacak izinle yapılması gereken özel işlerini takip etme, ailesiyle birlikte olma imkânı sağlanmaktadır.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, 2008 yılında gazetecilerin elinden alınan ‘yıpranma hakkı’ yeniden getirilecek. Böylece gazeteci toplamda en fazla 5 yıl fiili hizmet zammını yeniden almış olacak.- Kamu İhale Yasası’nın 11. Maddesine eklenecek bent ile, “6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında özel medya hizmeti sağlayan kuruluşlar ile 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında yaygın süreli yayın yapan şirketlerin sahiplerinin” kamu ihalelerine doğrudan, dolaylı veya altyüklenici olarak kendileri veya başkaları adına girmeleri yasaklanacak.