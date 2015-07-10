Gazeteciye rüşvet tweeti soruşturması

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın şikayeti üzerine, gazeteci Tuğba Tekerek’e attığı bir tweet nedeniyle soruşturma açıldı. Tuğba Tekerek, 15 ay önce attığı tweet’te “Tapelere göre enerji ihalelerinde rüşvet alan İlker Aycı THY YönKur’da” yazmıştı.

O dönem Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı olan İlker Aycı, 25 Aralık dosyası şüphelilerinden biriydi. Soruşturma dosyasında Aycı’nın, "Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu örgütün üyelerinden biri olduğu" iddia ediliyor, bu grup hakkında "ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet almak-vermek" gibi suçlamalar yöneltiliyordu.

Aycı’nın ismi "Etiler Polis Okulu ihalesine fesat karıştırılması ve 14 termik santralın özelleştirme kapsamından çıkarılıp, Bilal Erdoğan’ın gizli ortağı olduğu öne sürülen Bosphorus 360 şirketine ihale edilmeye çalışılmasıyla" ilgili iddialarda da geçiyordu. İnternette yayımlanan ses kayıtlarından birinde de "Bilal Erdoğan'ın İlker Aycı'ya rüşvet olarak alındığı iddia edilen evle ilgili şaka yaptığı" öne sürülüyordu.

Aycı’nın yükselişi

İlker Aycı, soruşturma sürerken, 4 Nisan 2014’te THY Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Bunun üzerine Tuğba Tekerek “Tapelere göre enerji ihalelerinde rüşvet alan İlker Aycı THY YönKur’da” şeklinde bir tweet attı. Aynı tweette, Radikal gazetesinin atamayla ilgili haberinin linkini ve Haramzadeler333 hesabından daha önce atılmış, İlker Aycı’ya yönelik rüşvet iddiasını içeren tweeti de paylaştı.

Hepsi Kartal İmam Hatip’ten

Aycı, ocak ayında gazeteci Tuğba Tekerek hakkında “internet yoluyla kamu görevlisine görevinden dolayı iftira ve hakaret” suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Karar, Tekerek’e geçen hafta tebliğ edildi.

Bu arada Eylül 2014’te 25 Aralık dosyası, dava konusu edilmeden, savcılıkta verilen takipsizlik kararıyla kapatıldı. Aycı da nisan ayında, Hamdi Topçu’dan boşalan THY Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

Aycı’nın bu göreve gelmesinin hemen ardından 25 Aralık dosyası şüphelilerinden Bosphorus 360 Genel Müdürü ve Başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapmış olan Abdülkerim Çay da THY’ye genel müdür yardımcısı olarak atandı. Dosyada "örgüt üyesi" olduğu iddia edilen bir diğer isim Arda Ermut da Yatırım Ajansı Başkanlığı görevine getirildi.

Abdülkerim Çay ve Arda Ermut da İlker Aycı gibi Bilal Erdoğan’la birlikte Kartal İmam Hatip Anadolu Lisesi’nden mezun.

Soruşturmaya konu olan tweet’i attığı sırada Taraf muhabiri ve yazarı olan Tuğba Tekerek halen serbest gazeteci olarak çalışıyor.

'O savcıyı ikinci sınıftan

üçüncü sınıfa geçirmem!'



Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, 17-25 Aralık soruşturmalarının, mahkemelere bile taşınmadan savcılık aşamasında "takipsizlik" kararı ile kapatılmasına tepki göstermişti. Selçuk, Aralık 2014'te Bugün TV'de Erkam Tufan Aytav'ın sorularını yanıtlarken, şunları söylemişti:

“Bir savcı çıkıyor kuşkunun ötesinde elinde deliller var, kanıtlar var. Bir bakıyorsunuz bir savcı takipsizlik kararı veriyor. Bu nerenin savcısı? İstanbul'un savcısı. Yunanistan kadar nüfusu olan bir kentin savcısı. En azından 20 yıl geçmişi vardır. Bu savcı böyle bir davada tek başına karar vermemiştir. Başsavcının haberi vardır, meslektaşlarıyla tartışılmıştır konu. Bu kadar somut deliller karşısında 'takipsizlik kararı verdim' diyor. Ben sizi ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçirmem. Savcının takdir yetkisi yoktur. 'Kanıtları yasaya uygun bulmadım, yeterli bulmadım' diyemez. Ona yargıç karar verir. Cumhuriyet savcısı yaşanmış olan gerçeği olduğu gibi yargıcın önüne getirmekle görevlidir. Hem aleyhte, hem de lehte delilleri toplayacak. Yasa öyle diyor. Somut kanıtlar var önümüzde. Cumhuriyet savcısı iddianame düzenlemek zorundadır.”

İşte soruşturma konusu olan tweet:



