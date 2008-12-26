Gazeteciye destek, Bush'a ayakkabı atıldı

Tahran'da ABD Başkanı George Bush, posterine ayakkabı fırlatılarak protesto edildi.





İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı George Bush'un posterlerine ayakkabı fırlatma eylemi yaptı. Amerikan CNN televizyonunun internet sitesindeki haberde, gösterinin İran Devrim Muhafızları desteğinde yapıldığı belirtildi.



Gösterinin amacı, Bağdat'ta iki hafta kadar önce Bush'a basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatan Iraklı gazeteciye destek olarak açıklandı.



Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi'nin duruşması gelecek hafta başlayacak.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın sözcüsü Ali Ekber Javanfekr de Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, ayakkabı fırlatılmasını, "ABD'nin işlediği suçlara karşı doğal bir tepki" şeklinde değerlendirdi

