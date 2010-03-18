Gazetecinin emeklilik aylığını yüzde 50 artıran yargı kararı

T24 – Medya sektöründe genel bir uygulama olan “çift bordro” sistemi yargıya takıldı. Mahkeme Radikal’den atılan gazeteci Adnan Keskin’in gerçek ücretini tespit etti ve işverene 87 bin (87 milyar) lira prim borcu çıkardı. Davada Adnan Keskin'in emekli aylığının 900 liradan 1390 liraya yükseltilmesine karar verildi.





Medya sektöründe yaygın olarak başvurulan uygulamaya göre gazetecilerin ücretlerinin yarıya yakın bölümü “telif” adı altında ödeniyor. Dolayısıyla maaşın bu bölümü bordroya yansımıyor ve söz konusu miktar için SSK primi yatırılmıyor. Düşük miktarda prim ödendiği için gazetecilerin emekli aylıkları bu uygulamadan etkileniyor.



Radikal gazetesinden Adnan Keskin Aralık 2007’de işten atıldı. Keskin’in gazetedeki son ücreti 2 bin 675 liraydı. Ancak bu rakamın 1275 lirası “ücret”, 1400 lirası ise “telif” adı altında yatırılıyordu. Yani maaşın 1400 TL’lik bölümü için SSK’ya prim ödemesi yapılmıyordu.



11 yıl için dava açtı





Keskin, işten atıldıktan sonra emekli oldu. Kendisine primleri eksik yatırıldığı için 902 lira emekli aylığı bağlandı. Bu durum üzerine Keskin, avukatı Meral Tanyeri Özalp aracılığıyla Radikal’de çalıştığı 11 yıl için geriye dönük olarak dava açtı. Ücretinin primlendirilmeyen kısmının tespitini ve emekli aylığının buna göre yeniden belirlenmesini istedi.

Mahkemeden gazeteciler için önemli karar



Dava 17 Mart Çarşamba günü sonuçlandı. Davaya bakan Ankara 6. İş Mahkemesi, gazeteciler açısından çok önemli bir karar verdi.



Adnan Keskin’in avukatı Meral Tanyeri Özalp’in verdiği bilgilere göre, mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda davalı şirketin 11 yıl süresince Adnan Keskin adına yatırması gereken primleri 87 bin lira eksik ödediğini tespit etti.



Aylım 902 liradan 1390 liraya çıktı



Mahkeme bu tespitten hareketle Keskin’in emekliye ayrıldığı Ocak 2008 tarihinde 902 lira 26 kuruş olarak hesaplanan emekli aylığının 1390 lira 92 kuruş olarak bağlanması gerektiğine hükmetti.





Karar ilk, diğer gazetecilere emsal oluşturacak



Avukat Meral Tanyeri Özalp, mahkeme kararının temyiz aşamasından da geçerek kesinleşmesi halinde, eksik ödenen 87 bin liranın faiz ve cezalarıyla birlikte SGK tarafından işverenden tahsil edileceğini, buna bağlı olarak da müvekkili Adnan Keskin'in emekli aylığının yüzde 50 oranında artırılacağını belirtti.



Yargıdan ilk kez böyle bir karar çıktığına işaret eden Özalp, hükmün Yargıtay’da onanması halinde, halen veya geçmişte benzer koşullarda çift bordrolu olarak çalıştırılan gazeteciler açısından önemli bir emsal oluşturacağını belirtti.