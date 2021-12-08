Gazetecilik öğrencisi: Arkadaşlarımla bir kafeye, sinemaya bile gidemiyorum; bu ülkeye olan inancımı yitirmeye başladım

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden bir öğrenci, KYK'dan aldığı 650 lira kredi ile geçinemediğini, temel ihtiyaçlarından bazılarını karşılamak için çalışmak zorunda kaldığını, sosyal aktivitelere bütçe ayıramadığını anlattı.

Gazetecilik öğrencisi, Evrensel gazetesi için kaleme aldığı mektubunda KYK'dan aldığı 650 lira kredinin 375 lirasını barınmaya, 120 lirasını da ulaşıma verdiğini söyleyerek şunları yazdı:

"Geriye kalan 155 TL ise artık lezzet aramaktan vazgeçtiğimiz, sadece karnımız doysun yeter dediğimiz yemekhaneye gidiyor. Bir ana yemek, bir pilav, bir salata aldığımızda bile yemekhane bütçesini 6-7 TL geçmiş oluyoruz. Günde 5 lira eklesek, ayda 150 TL yapıyor. Geriye kalan 5 TL ile bir kahve bile içemiyoruz.

Hayatımın en güzel yıllarında arkadaşlarımla bir kafeye, seyahate, sinemaya bile gidemiyorum. Avrupa’daki yaşıtlarımızın yaptığı aktiviteleri gördükçe hayatı sevmeye devam etmem için, bu ülkeye olan inancımı yitirmeye başladım. Giyim konusuna değinmiyorum bile, artık bir mont, bot almak lüks oldu. Ben bir öğrenci olarak en temel ihtiyacım olan bot, mont almak için haftalarca çalışmak zorunda kalmak istemiyorum. Bursum yatar yatmaz, ay sonunu getirebilir miyim düşünmek istemiyorum. Geçinemiyoruz, okumak için çalışmak zorunda kalıyoruz, biz gençler bu sorunlarla boğuşmak istemiyoruz."