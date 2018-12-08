Gazetecilik öğrencisi, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Trabzon’da Halkevi üyesi ve KTÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Berivan Bila sosyal medyada da paylaştığı “Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik Suç Değildir” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı.

Öğrenci, önceki gün sabah saatlerinde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Bila, 28 Temmuz 2017’de yazdığı “Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik Suç Değildir” başlıklı yazısında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından Erdoğan’a hakaret suçlaması ile tutuklandı.

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