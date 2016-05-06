Gazetecilik kazandı, Can Dündar ve Erdem Gül MİT TIR'ları davasında beraat etti!

MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdiği için haklarında toplamda 35,5 yıla kadar hapis cezası istenen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül beraat etti.

Savcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şikaetçisi olduğu davada Dündar hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri, temin edip açıklama ve bu suça iştirak" suçlamasıyla 25,5 yıla kadar, Gül hakkında da "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

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Savcı "casusluk yok" dedi

Dava kapsamında 1 Nisan’daki ikinci duruşmaya 40 saat kala mahkemeye atanan duruşma savcısı Evliya Çalışkan dosyaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını geçen hafta sunmuştu. Çalışkan mütaalasında, Dündar’a yöneltilen “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri, temin edip açıklama ve bu suça iştirak” suçlaması nedeniyle 25.5 yıla kadar, Gül’e yöneltilen “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan da 10 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Savcı Çalışkan, Dündar ve Gül’e yöneltilen “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme ve darbeye teşebbüs” suçlamalarının da yargılamadan ayrılmasını istemişti. Savcı Çalışkan, sadece dosya içeriğindeki deliller, kişiler ve eylemler üzerinden değerlendirme yapılması zorunlu olduğunu belirterek, Yargıtay içtihatlarında “casusluk ve casusluk amacıyla belge bilgi temin edip açıklama” suçları için öngörülen lehe casusluk yapılan ülke gibi unsurların gerçekleşmediğinin kabulünün gerektiğini ifade etti.

AYM, "hak ihlali" kararı vermişti

25 Mart’ta başlayan yargılamada mahkeme ilk duruşmada Dündar ve Gül için tutukluluk kararı vermişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin tutukluluklarını "hak ihlali" kapsamında değerlendirerek serbest kalmalarını istemişti.