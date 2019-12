-''GAZETECİLERLE KONUŞMAM HATAYDI'' ZÜRİH (A.A) - 18.10.2010 - İsmi rüşvet skandalına karışan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yönetim kurulu üyesi ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Başkanı Reynald Temarii, ''FIFA Başkanı'ndan soruşturma açılmasını istedim. Etik Komitesi'nin, aday ülke yetkilileriyle olan ilişkilerimi incelemesi benim için önemli'' dedi. Reynald Temarii, İngiliz The Sunday Times gazetesinin, ''2018 ve 2022 dünya kupalarının ev sahibinin belirleneceği oylama öncesinde FIFA Yönetim Kurulu'nun iki üyesi, ABD'li lobiciler gibi davranan muhabirlerimizden rüşvet istedi'' iddiası üzerine, AP Haber Ajansı'na açıklama yaptı. ABD'nin, 2018 Dünya Kupası adaylığından çekilmeden önceki bir görüşmede, kendilerini bu ülkenin lobi faaliyetlerini yürüten yetkililer gibi tanıtan gazetecilerle konuşmasının hata olduğunu söyleyen Temarii, ''Auckland'deki futbol akademisi için 2,3 milyon dolar istediğimin iddia edilmesi üzerine, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile görüşüp, hakkımda soruşturma açılmasını istedim. Kendimden eminim ancak gazetecilerle bu şekilde konuşmam hataydı. FIFA Etik Komitesi'nin, aday ülke yetkilileriyle olan ilişkilerimi incelemesi benim için önemli'' diye konuştu. Kapsamlı bir soruşturma açıldığını belirten Temarii, FIFA Etik Komitesi'nin 20 Ekim Çarşamba günü toplanıp, kendisi ve Nijeryalı yönetim kurulu üyesi Amos Adamu hakkındaki rüşvet iddialarını görüşeceğini söyledi. ''Hayat devam ediyor'' diyen Reynald Temarii, ''Her şey, beni ve dürüstlüğümü yargılayacak etik komitesine bağlı'' dedi. -OLAY- The Sunday Times, ABD'nin adaylık sürecinin lobi faaliyetlerini yürüten yetkililer gibi davranan muhabirlerinin, 2018 Dünya Kupası ev sahipliğinde lehte oy kullanmaları için FIFA Yönetim Kurulu üyeleri Amos Adamu ve Reynald Temarii'ye teklif ettikleri rüşvetin kabul edildiğini iddia etmişti. The Sunday Times muhabirleri, önce Batı Afrika Futbol Birliği Başkanı Adamu ile görüşmüş, Nijeryalı Adamu'nun, ülkesinde 4 suni çim saha yapımı için 800 bin dolar talep ettiği, Temarii'nin ise bir spor akademisine finansal destek istediği iddia edilmişti. Fotoğraflarla da desteklenen haberde, Adamu'nun, ''2018 için size oy vereceğim. 2022 için ise başka bir ülkeye söz verdim'' ifadeleri de yer almıştı. Başkan Blatter, FIFA camiasında şok etkisi yaratan iddiaların, FIFA üzerinde son derece olumsuz bir etki bıraktığını söylemişti. 2018 ve 2022 dünya kupalarının ev sahipleri, 2 Aralık'ta açıklanacaktı. Gelişmeler üzerine, bu tarihin ertelenmesi gündeme geldi. Bu arada, ABD Futbol Federasyonu Başkanı Sunil Gulati hafta sonu, ABD'nin 2018 adaylığından çekildiğini, 2022 Dünya Kupası adaylığına yoğunlaşacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, 2018 Dünya Kupası'nın Avrupa'da oynanacağı kesinleşmiş, ABD'nin çekilmesiyle İngiltere, Rusya, Hollanda-Belçika, ve İspanya-Portekiz'in adaylıkları devam etmişti.