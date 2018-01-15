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Gazetecilerin yargılandığı dava başlamadan bitti

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 101 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Garı katliamı ile ilgili yaptıkları haberler nedeniyle kamu görelilerini hedef göstermekle suçlanan 5 gazeteci hakkında açılan dava, basın kanunundaki dava açma süresi aşıldığı gerekçesi

15 Ocak 2018 15:39

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 101 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Garı katliamı ile ilgili yaptıkları haberler nedeniyle kamu görelilerini hedef göstermekle suçlanan 5 gazeteci hakkında açılan dava, basın kanunundaki dava açma süresi aşıldığı gerekçesiyle düşürüldü.
Gar katliamı sonrası yaptıkları haberler nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Kemal Göktaş, Evrensel Gazetesi eski muhabirleri Cem Gurbetoğlu ve Tamer Arda Erşin ile gazetelerin o dönemdeki genel yayın yönetmenleri Can Dündar ve Fatih Polat hakkında \'kamu görevlilerini hedef göstermek\' suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, gazeteciler Cem Gurbetoğlu, Tamer Arda Erşin ve Fatih Polat ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanık avukatları, Nisan 2017\'de yayınlanan haberlerle ilgili Ekim 2017\'de iddianame hazırlandığını, davanın açılması için gerekli olan 4 aylık sürenin geçirilmiş olması nedeniyle davanın düşürülmesi talep etti. Duruşma savcısı da talep yönünde mütalaa açıkladı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti,  \"İddianameye konu suç duyurusunun 15 Nisan 2017 tarihinde yapıldığı ve kamu davasının 19 Ekim 2017 tarihinde açıldığı, basın kanununun 26. maddesi göz önünde bulundurulduğunda açılan kamu davasının düşürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir\" diyerek davanın düşürülmesine hükmetti. 

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