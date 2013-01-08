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Kültür-Sanat

Gazetecilerin sergisi açılıyor

Sergide gazeteci, muhabir ve kameramanların zor şartlar altında işlerini yaparken çekilen birbirinden ilginç fotoğraf kareleri yer alıyor

08 Ocak 2013 18:46

Ümraniye Belediyesi,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ münasebetiyle yağmur, çamur demeden, zor şartlar altında çalışan gazetecilerin bu zor şartlarını anlatan bir sergi düzenlenecek.

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Sergide birbirinden ilginç fotoğraf kareleri yer alacak.

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Ümraniye Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle zor şartlar altında okuyucusuna seyircisine en iyi görüntüyü yakalamaya çalışan gazetecilerin haberi yaparken çektikleri zorluklara vurgu yapmak amacıyla 9 Ocak Çarşamba akşamı Ümraniye’de bir sergi açıyor.

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Sergide gazeteci, muhabir ve kameramanların zor şartlar altında işlerini yaparken çekilen birbirinden ilginç fotoğraf kareleri yer alıyor.

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