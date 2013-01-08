Gazetecilerin sergisi açılıyor

Ümraniye Belediyesi, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ münasebetiyle yağmur, çamur demeden, zor şartlar altında çalışan gazetecilerin bu zor şartlarını anlatan bir sergi düzenlenecek.

Sergide birbirinden ilginç fotoğraf kareleri yer alacak.

Ümraniye Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle zor şartlar altında okuyucusuna seyircisine en iyi görüntüyü yakalamaya çalışan gazetecilerin haberi yaparken çektikleri zorluklara vurgu yapmak amacıyla 9 Ocak Çarşamba akşamı Ümraniye’de bir sergi açıyor.

Sergide gazeteci, muhabir ve kameramanların zor şartlar altında işlerini yaparken çekilen birbirinden ilginç fotoğraf kareleri yer alıyor.