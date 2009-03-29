Gazetecilerin grevine destek sürüyor

Turkuaz Medya çalışanlarının 44 gündür sürdürdüğü greve destek amacıyla, Beyoğlu'nda 6'ncı kez yürüyüş düzenlendi.



Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından düzenlenen yürüyüş, Taksim tramvay durağından başladı. Üzerlerinde "Grev Gözcüsü Türkiye Gazeteciler Sendikası" yazılı önlükler giyen grup, sloganlar eşliğinde Galatasaray Alanı'na dek yürüdü. Bu sırada vatandaşlara da "Grev 44. Gün Gazetesi" dağıtıldı.



Galatasaray Alanı'nda grevdekiler adına basın açıklaması yapan Alper Tunga Çatal, grevde oldukları 44 gün boyunca çok şey öğrendiklerini dile getirerek, öğrendikleri arasında "işten atılmak" gibi olumsuzlukların yanı sıra kendilerine umut veren güzel şeyler de bulunduğunu söyledi.



Çatal, "Evet 10 kişiyiz. Evet örgütlenmenin neredeyse hiç kolay olmadığı bir işkolunda işimiz hiç kolay değil. Evet kovulduk. Ama umutluyuz. Doğru olanı yaptığımız için umutluyuz. Sonunda kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.



