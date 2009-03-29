T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

Gazetecilerin grevine destek sürüyor

Turkuaz Medya çalışanlarının 44 gündür sürdürdüğü greve destek amacıyla, Beyoğlu'nda 6'ncı kez yürüyüş düzenlendi.

29 Mart 2009 02:00

Turkuaz Medya çalışanlarının 44 gündür sürdürdüğü greve destek amacıyla, Beyoğlu'nda 6'ncı kez yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından düzenlenen yürüyüş, Taksim tramvay durağından başladı. Üzerlerinde "Grev Gözcüsü Türkiye Gazeteciler Sendikası" yazılı önlükler giyen grup, sloganlar eşliğinde Galatasaray Alanı'na dek yürüdü. Bu sırada vatandaşlara da "Grev 44. Gün Gazetesi" dağıtıldı.

Galatasaray Alanı'nda grevdekiler adına basın açıklaması yapan Alper Tunga Çatal, grevde oldukları 44 gün boyunca çok şey öğrendiklerini dile getirerek, öğrendikleri arasında "işten atılmak" gibi olumsuzlukların yanı sıra kendilerine umut veren güzel şeyler de bulunduğunu söyledi.

Çatal, "Evet 10 kişiyiz. Evet örgütlenmenin neredeyse hiç kolay olmadığı bir işkolunda işimiz hiç kolay değil. Evet kovulduk. Ama umutluyuz. Doğru olanı yaptığımız için umutluyuz. Sonunda kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24