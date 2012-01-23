-Gazetecilerin aracına çığ düştü MUŞ (A.A) – 23.01.2012 - Muş-Kulp karayolunda karla mücadele çalışmalarını görüntüleyen gazetecilerin aracının üzerine çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan Muş-Kulp karayolundaki yol açma çalışmalarını izlemek üzere bölgeye giden gazeteciler, görüntü aldıktan sonra Muş'a dönmek için hareket etti. Kozma Dağı mevkisine, içinde Anadolu Ajansı muhabiri Sabri Yıldırım, İhlas Haber Ajansı muhabiri Nejdet Armağan ve Show TV muhabiri Remzi Maral'ın bulunduğu aracın üzerine çığ düştü. Araçları birkaç metre sürüklenen gazeteciler, olayı yaralanmadan atlattı. Araçtan çıkan gazeteciler, jandarma ve karayolları ekiplerinin yardım istedi. Araç, iş makineleri yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.