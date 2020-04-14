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"Gazetecileri içeride tutmak için nokta atışı yaptılar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik  Öztrak: İnadına yapıyorlar; ısmarlama elbise dikerek düzenleme yapılıyor

14 Nisan 2020 09:40

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İnfaz Yasa Teklifi'nde, AKP'nin verdiği önergelerle bir dizi değişiklik yapıldı. 70 maddelik İnfaz Paketi'nde yapılan en önemli değişikliklerden birisi MİT Kanunu'na karşı işlenen suçlarda üçte iki olarak uygulanan infazın, yasa teklifinde 1/2'ye indirilmesini öngören düzenlemeden vazgeçilmesi oldu. Böylelikle gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel hakkında mahkumiyet kararı çıkarsa, yarı oranında indirim yapılmayacak. İnfaz hükümleri 3/2 olarak uygulanacak. Yapılan bu değişiklik, "Gazetecileri içeride tutmak için nokta atışı yaptılar" şeklinde yorumlandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, MİT Kanunu'na muhalefetten mahkum olan diğer hükümlüler de infaz indiriminde yararlanamayacak.

Berfin Özek'e saldıran şahsa indirim yok

Muhalefetin ayrıca “Kezzap atan çıkıyor, tweet atan kalıyor'' eleştirisine neden olan madde değiştirilerek, yüzüne kezzap atıp Berfin Özek'i tanınmaz hale getiren eski sevgilisi Ozan Çeltik de kapsam dışı bırakıldı.

AKP'li Ali Özkaya, “Yüze kezzap atma gibi canavarca hisle işlenen suçlarda ceza indirim oranı 1/2'ye inmeyip 3/2'de kalacak” dedi.

Çocuklar tarafından işlenen terör, örgüt, uyuşturucu suçlarına indirim yok

Ayrıca çocuklar tarafından işlenen terör, örgüt faaliyetleri ve uyuşturucu imal ve ticareti suçu da indirim dışında tutuldu. Bu suçlardan mahkum olan çocuklar da yine cezasının 3/2'sini çekecek.

"İnadına yapıyorlar; ısmarlama elbise dikerek düzenleme yapılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik  Öztrak, “Yine gece yarısı önergesi” diyerek tepkisini diye getirdi. Öztrak, “MİT yasası neden eklendi? Şu an da bu suçtan tutuklu olan arkadaşlar var. İnadına yapıyorlar. Ismarlama elbise dikerek düzenleme yapılıyor. Ondan sonra da ‘CHP kader mahkûmlarını dışarı çıkarmayı istemiyor' diyorlar. Hakla, hukukla hareket etmeyerek milletin içine sinmeyecek olan bir yasa için sürekli zorluyorsunuz. Krizi siyasi ihtiraslarınızın önünü açabilmek için fırsat olarak kullanmayın” dedi.

Meclis'in infaz mesaisi sürüyor

TBMM sokağa çıkma yasağı tanımadı ve infaz düzenlemesi için fazla mesai yaptı. Dün Meclis'teki görüşmeler sabah 04.23'e kadar sürdü. TBMM Genel Kurulu'nda, İnfaz Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan 25 maddesi daha kabul edildi. Geçen hafta içerisinde de 10 maddesi kabul edilmişti.

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