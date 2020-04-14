"Gazetecileri içeride tutmak için nokta atışı yaptılar"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, MİT Kanunu'na muhalefetten mahkum olan diğer hükümlüler de infaz indiriminde yararlanamayacak.

Berfin Özek'e saldıran şahsa indirim yok

Muhalefetin ayrıca “Kezzap atan çıkıyor, tweet atan kalıyor'' eleştirisine neden olan madde değiştirilerek, yüzüne kezzap atıp Berfin Özek'i tanınmaz hale getiren eski sevgilisi Ozan Çeltik de kapsam dışı bırakıldı.

AKP'li Ali Özkaya, “Yüze kezzap atma gibi canavarca hisle işlenen suçlarda ceza indirim oranı 1/2'ye inmeyip 3/2'de kalacak” dedi.

Çocuklar tarafından işlenen terör, örgüt, uyuşturucu suçlarına indirim yok

Ayrıca çocuklar tarafından işlenen terör, örgüt faaliyetleri ve uyuşturucu imal ve ticareti suçu da indirim dışında tutuldu. Bu suçlardan mahkum olan çocuklar da yine cezasının 3/2'sini çekecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Yine gece yarısı önergesi” diyerek tepkisini diye getirdi. Öztrak, “MİT yasası neden eklendi? Şu an da bu suçtan tutuklu olan arkadaşlar var. İnadına yapıyorlar. Ismarlama elbise dikerek düzenleme yapılıyor. Ondan sonra da ‘CHP kader mahkûmlarını dışarı çıkarmayı istemiyor' diyorlar. Hakla, hukukla hareket etmeyerek milletin içine sinmeyecek olan bir yasa için sürekli zorluyorsunuz. Krizi siyasi ihtiraslarınızın önünü açabilmek için fırsat olarak kullanmayın” dedi.