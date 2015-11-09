AB İlerleme Raporu'ndan: Gazetecilere yönelik gözdağı vermelere karşı eyleme geçilmeli

Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nun son taslağı basına yansıdı ve Türkiye’deki basın özgürlüğü konusunda “Gazetecilere yönelik gözdağı vermelere karşı eyleme geçilmeli” denildi.

Cumhuriyet’in haberine göre AB Komisyonu tarafından 1998’den bu yana yayımlanan ve Türkiye’nin yıllık ilerlemesini gösteren İlerleme Raporu’nun son taslağı basına yansıdı. 10 Kasım’da yayımlanacak raporda basın özgürlüğüne eleştiriler dikkat çekiyor.

Yöneltilen eleştiriler şöyle:

* İfade özgürlüğünde son iki yıldır ciddi gerileme var. Yazarlara ve sosyal medya kullanıcılarına açılan ceza davaları endişe kaynağı. İnternet yasasında yapılan değişiklikler Avrupa standartlarından belirgin bir geri adım niteliğinde.

* Gazetecilere yönelik gözdağı verme yöntemlerine karşı eyleme geçilmeli. Gazetecilere saldırılar ve tehditler soruşturulmalı. Hakaret yasası muhaliflere baskı unsuru olarak kullanılmamalı.

* Ankara ve Suruç’taki terör saldırıları gibi konulara uygulanan haber yasağı trend haline geldi. İnternet sitelerinin bloke edilmesi sürüyor. Türkiye, Twitter’a içerik silme ya da hesapların askıya alınması için dünyada en fazla başvuru yapan ülke.

* Kamu televizyonunun editoryal bağımsızlığı endişe veriyor. Televizyonun yönetmeliği Avrupa standartları çizgisinde değil. RTÜK’ün bağımsızlığı endişe kaynağı.

* Devlet destekli reklam medya organlarında adil şekilde dağıtılmıyor, pazarı bozuyor ve bazı medya organlarına yönelik ekonomik baskıya ekleniyor.