Gazetecilere MİT davasının ara kararında tahliyeler için 'deliller toplandı', tutukluluklar için ise 'delilleri karartma olasılığı' dendi!

T24 Haber Merkezi

Oda TV, Yeniçağ ve Yeni Yaşam gazetesinden altı gazetecinin ‘MİT görevlilerini ifşa ettikleri’ iddasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında ilginç bir ara karar verildi. Üç gazetecinin tahliyesine ilişkin karar “delillerin toplanmış olması” gerekçesine dayandırıldı. Ancak yaklaşık dört aydır cezaevinde olan diğer üç gazetecinin tutukluluğunun devamı kararı ise tam tersi bir hükümle gerekçelendirildi. Aynı karar metninin bu gazetecilere ilişkin bölümünde, tüm delillerin toplanmamış olduğu noktadından hareketle “sanıkların delilleri karartma olasılığı” tutukluluğun devam etmesine gerekçe yapıldı.

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edildiği gerekçesiyle yedisi gazeteci sekiz şüpheli hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

TIKLAYIN - MİT mensubunu ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan 3 gazeteci için tahliye, 3 gazeteci için tutukluluğa devam kararı

Mahkemenin karar metninde tahliye kararı verilen gazeteciler için 'deliller toplandı' denirken, tutukluluğuna devam kararı verilen gazeteciler için 'delilleri karartma olasılığı' vurgusu yapılarak bu kararın alındığı belirtildi. Aynı karar metninde tam tersi bir gerekçe ile farklı kararlar verilmesi dikkat çekti.

TIKLAYIN - Gazeteci Murat Ağırel'in savunmasının tam metni

TIKLAYIN - Gazeteci Hülya Kılınç'ın savunmasının tam metni

TIKLAYIN - Gazeteci Barış Pehlivan'ın savunmasının tam metni

TIKLAYIN - Gazeteci Barış Terkoğlu'nun savunmasının tam metni