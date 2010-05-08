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Dünya

Gazetecilere 'Guantanamo' yasağı

ABD Savunma Bakanlığı, tanıklardan birinin ismini açıkladığı gerekçesiyle 4 gazetecinin Guantanamo davasını izlemesini yasakladı.

08 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD Savunma Bakanlığının 4 gazetenin yönetimine gönderdiği mektubun bir kopyasını ele geçiren AFP’deki haberde, Kanadalı Ömer Hadr’ın davasının hazırlık aşamasındaki duruşmalar sırasında tanıklardan birinin adının açıklanması üzerine 3 Kanadalı ile bir Amerikalı gazetecinin davayı izlemesine yasak getirildiği belirtildi.


Guantanamo’daki gazetecilerden biri de, AFP’ye yaptığı açıklamada, Bakanlığın bireysel olarak davayı izlemelerine yasak getirildiğinin belirtildiği mektubun gazetecilere okunduğunu aktardı.


Gazete yönetimine gönderdiği mektupta, "Muhabirleriniz mahkeme tarafından korunan bir tanığın kimliğini ifşa etmiştir" denildiği ve bu gazetecilerin davayı izlemeleri ve davayla ilgili haber yapmalarının yasaklandığının belirtildiği kaydedildi.


Söz konusu tanığın, Kanadalı Ömer Hadr ile Afganistan’daki Bagram’da ağır ameliyatlar geçirdikten sonra hastaneden çıkışında ilk karşılaşan Amerikalı bir asker olduğu belirtiliyor. 15 yaşındaki Hadr’ın, bir çatışmada sırt ve omzuna 2 mermi isabet etmiş, bir gözüne de havan topu mermisi parçaları kaçmıştı. Hadr, el bombasıyla bir Amerikan askerini öldürmekle suçlanmıştı.


Amerikalı tanık ise 2008’de Toronto Star’a uzun bir mülakat vermiş ve isminin açıklanmasını da kabul etmişti. Bu kişi, Bagram’da bir Afgan mahkuma karşı şiddet uygulamaktan suçlu bulunup, 2005’te 5 ay hapse mahkum olmuştu. (Hürriyet)

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