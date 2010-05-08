Gazetecilere 'Guantanamo' yasağı

T24-



Guantanamo’daki gazetecilerden biri de, AFP’ye yaptığı açıklamada, Bakanlığın bireysel olarak davayı izlemelerine yasak getirildiğinin belirtildiği mektubun gazetecilere okunduğunu aktardı.



Gazete yönetimine gönderdiği mektupta, "Muhabirleriniz mahkeme tarafından korunan bir tanığın kimliğini ifşa etmiştir" denildiği ve bu gazetecilerin davayı izlemeleri ve davayla ilgili haber yapmalarının yasaklandığının belirtildiği kaydedildi.



Söz konusu tanığın, Kanadalı Ömer Hadr ile Afganistan’daki Bagram’da ağır ameliyatlar geçirdikten sonra hastaneden çıkışında ilk karşılaşan Amerikalı bir asker olduğu belirtiliyor. 15 yaşındaki Hadr’ın, bir çatışmada sırt ve omzuna 2 mermi isabet etmiş, bir gözüne de havan topu mermisi parçaları kaçmıştı. Hadr, el bombasıyla bir Amerikan askerini öldürmekle suçlanmıştı.



Amerikalı tanık ise 2008’de Toronto Star’a uzun bir mülakat vermiş ve isminin açıklanmasını da kabul etmişti. Bu kişi, Bagram’da bir Afgan mahkuma karşı şiddet uygulamaktan suçlu bulunup, 2005’te 5 ay hapse mahkum olmuştu. (Hürriyet)