-GAZETECİLERE GRİ PASAPORT ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), basın kartı sahibi gazetecilerin hizmet damgalı (gri) pasaport alabilmelerine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, basın kartı sahibi gazetecilere damgalı (gri) pasaport verilmesi dolayısıyla, BYEGM'de düzenlen toplantıda yaptığı konuşmada, ''medya emekçilerinin'' sıklıkla dile getirdiği gri pasaport talebine ilişkin çalışmayı tamamladıklarını söyledi. Basın mensuplarının sadece yurt içinde değil, yurt dışında da görev yaptıklarına işaret eden Arınç, ''Ciddi şekilde kamu görevi yapıyorsunuz. Yoğun iş gündeminiz var. İş yükünüzü hafifletmek ve zamandan tasarruf etmeniz için artık hizmet pasaportundan basın mensupları da yararlanacak. Başvurulara ilişkin her türlü iş ve işlemler BYEGM tarafından yapılacak. Yaygın medya mensuplarının yanı sıra yerel medya mensupları da yararlanacak. Uygulama önümüzdeki günlerde başlayacak. Hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Yerel ve ulusal medyaya yönelik yürütülen diğer çalışmalar hakkında da bilgiler veren Arınç, Basın Kanunu'nun 2004 yılında, sektörün görüşü alınarak uzlaşıyla kabul edildiğini, 2010 yılında da sarı basın kartına ilişkin yapılan yönetmelik değişikliğiyle de sarı basın kartına daha çağdaş kriterler getirildiğini anımsattı. BYEGM'nin yerel basının güçlendirilmesi için yürüttüğü eğitim seminerlerine değinen Arınç, seminerlerin 20'sinin bu yıl Batman'da yapılacağını söyledi. Arınç, BYEGM'nin yerel basının yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna işaret ederek, özellikle yerel basının ulusal basınla rekabette geriye düşmemesi için haber, fotoğraf ve eğitim konularında önemli ajans desteği sağladıklarını belirtti. Yerel gazetecilerin birbirlerini tanımaları ve deneyimlerini paylaşmaları için BYEGM'nin yurt gezileri düzenlediğini ifade eden Arınç, öte yandan genel müdürlüğün dış dünyayı yakından takip etmeye ve yabancı basınla ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını dile getirdi. Arınç, farklı ülkelerde Türkçe yayın yapan kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine ve bu kuruluşlara destek verilmesine dönük faaliyetlere de değinerek, bu doğrultuda önümüzdeki günlerde Almanya'da Türkçe yayın yapan kuruluşların temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi. BYEGM tarafından organize edilen Türkçe Konuşan Ülkeler Formu'nun devamı olarak, Türk-Arap, Türk-Afrika ve Balkan medya forumları düzenleneceğini bildiren Arınç, Türk vatandaşlarının dünya gündemini, dış dünyanın da Türkiye'nin gündemini daha iyi takip edebilmeleri konusunda bazı projeleri devreye soktuklarını anlattı. Arınç, internet medyasının yasal zemine kavuşturulması konusunda hazırlanan kanun tasarısının ise yakın zamanda kamuoyunun bilgisine sunulacağını belirtti. -YABANCI DİL KURSU YENİDEN DÜZENLENECEK- BYGM Genel Müdürü Murat Karakaya da bir gazetecinin sorusu üzerine, yabancı dil kursunun yeniden düzenlenmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkilileri ile görüşmelerin başladığını, konunun yakında netlik kazanacağını söyledi. Yabancı dil kursunun yeniden düzenlenmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Karakaya, kursun ilkinden daha geniş katılımlı olacağını bildirdi.