-GAZETECİLERE AB VE KURUMLARI EĞİTİMİ LÜKSEMBURG (A.A) - 22.09.2010 - Türkiye'de ulusal ve yerel basında çalışan 14 Türk gazeteci, Avrupa Birliği (AB) kurumlarından biri olan Avrupa Komisyonu'nun genel müdürlüklerinden Avrupa İstatistik Ofisi'ni (Eurostat) ziyaret etti. Aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikasını (TGS) temsilen iki muhabirin de bulunduğu gazeteci grubu, Lüksemburg Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Avrupa Gazetecilik Merkezi (EJC) ve G-9 Gazeteciler Platformu tarafından organize edilen AB ve kurumlarını tanıtma programı çerçevesinde, son olarak Eurostat'a ziyarette bulundu. Eurostat Başkanı Pieter Everaers, burada verdiği brifingte, Avrupa Komisyonu'nun bünyesinde hizmet veren kurumun, Avrupa İstatistik Sistemi'nin (ESS) genel merkezi olduğunu söyledi. Lüksemburg'daki merkez ofiste 850 çalışanın bulunduğunu ve AB'ye üye 27 ülkenin ulusal istatistik kurumlarındaki toplam 42 bin personelle çalıştıklarını ifade eden Everaers, kurumun işleyişini anlattı. Everaers, üye devletlerin istatistik kurumlarından gelen verileri, kendi sistemleriyle uyumlu hale getirdikten sonra yorumlayıp, bunları gerek internet sitelerinden gerekse kitap ve broşür halinde yayımladıklarını bildirdi. Pieter Everaers, daha sonra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yaptıkları ortak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eurostat Basın Ofisi Yöneticisi Tim Allen da Eurostat'ın derlediği istatistiklerin siyasiler, ekonomik ve sosyal aktörler, akademisyenler, öğrenciler ve medya çalışanlarınca kullanıldığını dile getirdi. Basın ofisinde İngilizce, Almanca ve Fransızca basın bültenleri hazırladıklarını ifade eden Allen, yılda 190 haber bülteni hazırladıklarını, günde ise bin 500 basın bülteni gönderdiklerini söyledi. Bilgi işlem uzmanı Julia Urhausen ise Eurostat'ın resmi internet sitesi ec.europa.eu/eurostat'ta yer alan istatistiksel verilere nasıl ulaşılabileceğini uygulamalı anlattı. Gazeteciler, daha sonra AB'nin kurulması fikrinin öncülerinden biri olan Lüksemburg doğumlu Fransız politikacı ve eski Fransa Başbakanı Robert Schuman adına kurulan vakfı ziyaret ederek, tarihçi Jean Marie Majerus'tan AB'nin tarihçesini dinledi.