Gazetecilerden ekmek ve kelepçeli protesto

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) üyesi gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle dün sabah Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk anıtı önünde toplantı. Başkan Ahmet Ünal, “1960’lı yıllara kadar gazeteci büyüklerimizin verdiği mücadelelerle kazandığımız hakların hemen hepsini kaybettik. Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 156.sıraya gerilemiş bir ülkenin gazetecileri olarak, bir kentin gazetecileri olarak buradayız. 150 arkadaşımızın cezaevinde olduğu günlerde bu meydandayız. Burada geçmişin güzelliklerini anacak değiliz. Bu meydandan geleceğin güzel günlerini hayal ederek ayrılacağız. Gazetecilik yaptıkları için içerde olan arkadaşlarımıza selam göndererek ayrılacağız” dedi.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, genç gazeteciler adına söz alan Haberci Gazetesi Genel Yayın Müdürü Hediye Eroğlu da, gazetecilerin tutuklanmasını, ellerini kelepçeleyerek, ağzına siyah bant takarak protesto etti. Eroğlu, “Ülkemizde işsiz kalma, tutuklanma gibi korkularla bu mesleği yürütmeye çalışan gazeteciler için 10 Ocak ne yazık ki bayram olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 151. sırada yer aldığına dikkat çeken Eroğlu, kayyım atamaları, ekonomik baskılar ve tutuklamalar ile yüzlerce gazetecinin işsiz kaldığını söyledi.

Eroğlu, “Kendini yalnız hisseden basın çalışanları bugünlerde halkın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Tüm baskı ve olumsuzluklara karşın 10 Ocak’ların yeniden gerçek bayrama dönüşmesi umuduyla bizler demokrasimizi, mesleğimizi kararlılıkla korumaya, mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Törende, aylardır işsiz olan gazeteci Aziz Avcı da, işsiz gazeteciler sorununa dikkat çekmek için yanında getirdiği somun ekmeği meslektaşlarıyla bölüştü. Avcı, “Bütün gazetecilerin ekmek paralarını kazanabildiği bir gelecek diliyorum” dedi.