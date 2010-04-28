Gazeteciler için son 5 yılın 'en kanlı' Nisan ayı

T24 - Uluslararası Haber Güvenliği Enstitüsü, bu ay içinde 17 medya çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.





Merkezi Londra'da bulunan örgüt tarafından yapılan açıklamada, bu ayın, gazeteciler için son beş yılın en kanlı nisan ayı olduğunu belirtilerek, yıl başından bu yana 22 ülkede 42 medya çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.





Hayatını kaybeden gazetecilerin çoğunun cinayete kurban gittiği belirtilen açıklamada, ölenlerin en az 27'sinin yaptıkları iş nedeniyle hedef alındıklarının doğrulandığı vurgulandı.





Açıklamada, bu yıl en fazla gazetecinin hayatını kaybettiği ülkelerin, ilk sıradaki Honduras ile birlikte Meksika, Pakistan, Kolombiya ve Nijerya olduğu kaydedildi.





Enstitü, bu ülkelere, gelecek haftaki Dünya Basın Özgürlüğü günü (3 Mayıs) öncesinde cinayetlerin faillerinin adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.