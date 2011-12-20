-Gazeteciler için en ölümcül ülke Pakistan NEW YORK (A.A) - 20.12.2011 - Pakistan'ın, üst üste ikinci defa gazeteciler için en ölümcül ülke olduğu bildirildi. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, bugün açıkladığı yıl sonu raporunda, bu yıl dünya çapında 43 gazetecinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 7'sinin Pakistan'da öldürüldüğünü kaydetti. Raporda, Pakistan'ın ardından Libya ve Irak'ta 5'er gazetecinin, Meksika'da da 3 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi. 2009'da dünya çapında 72 gazeteci öldürülmüş, bu sayı geçen yıl 44'e düşmüştü.