-Gazeteciler Hama'da HAMA/HATAY (A.A) - 11.08.2011 - Suriye'nin Hama kenti ilan edilmemiş olağanüstü hal altında yaşıyor. Sokaklarda insanlar yerine askerler var. insanlar evlerinde beklemeyi tercih ediyor. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın tankları ve ağır silahları çekeceğini söylemesinin ardından yerli ve yabancı gazeteci grubu Hama'da incelemelerde bulundu. Beşşar Esad yönetimi bir süre önce sıkı yönetim uygulamasını kaldırdığını ilan etse de Hamalılar ilan edilmemiş sıkı yönetim altında yaşamaya çalışıyor. Esad'ın da söylediği gibi ağır silahlar ve tanklar şehirden ayrılmış. Ancak fazla uzaklaşmamışlar. Tanklar Hama'dan Halep yönüne giderken yaklaşık 20 kilometrelik mesafede tepelerde ve ağaçların aralarında bekliyorlar. Hama'nın caddelerindeki palet izleri ve ağır silah kovanları, tankların tekrar gelebileceğinin işareti olarak duruyor. Gazetecilere Hama'da rehberlik eden Suriyeli yetkililer gazetecileri öncelikle yakılmış ve tahrip edilmiş kamu binaları ile isyancıların askerleri öldürerek nehre attıklarını söyledikleri Asi nehrinin kenarına götürdü. Rehberlerin yanına gelerek gazetecilere açıklama yapmak isteyen kişiler genellikle yönetim yanlısı vatandaşlar. İsyancıların kamu düzenini bozduklarını ve memurları tehdit ettiklerini öne sürüyorlar. "Kimsenin tarafını tutmadığını" savunan bir kişi ise göstericelerin bir aydır yollara barikat kurduğunu, askerlerin de geçen hafta şehre girerek "en az hasarla" düzeni sağladığını savundu. -Yatak odalarında mermi delikleri- Sokak aralarında bize gizlice ulaşmaya çalışan vatandaşlarsa askerlerin evlerine doğrudan ateş açtığını belirterek, evlerinin yatak odalarındaki mermi deliklerini gösterdiler. Bir yakının evinin içinde başından vurularak öldürüldüğünü anlatan ve güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir kişi, AA muhabirine boş mermi kovanlarını ve yatak odasının tavanındaki kanları gösterdi. İlköğretim öğrencisi Abdurrahman ise, AA muhabirine askerlerin camilere ve evlere ateş açtığını söyledi. Fotoğraf çektirmek istemeyen Abdurrahman, basında çıkması durumunda öldürülebileceğini ya da tutuklanabileceğini anlattı. Ellerinde uçaksavar mermisi kovanlarını gösteren peçeli bir kadın ise "askerler bize bu mermilerle saldırdı" diyerek tepkisini ifade etti. Ara sokaklarda kapı arkalarında bekleyen insanlar isyan dolu. Ama korkularından dışarı çıkamıyor. Hama sokaklarında yanmış araçlar, çöp yığınları, küller, barikat kurmak için kullanılmış lastik yığınları görülüyor. Neredeyse dükkanların tamamının kepenkleri kapalı. İnternet çalışmıyor. Gazetecileri, daha önce roket atıldığı belirtilen Hamidiye camisinin önüne götüren yetkililer, camide herhangi bir hasar bulunmadığını anlattı. Kameralara açıklama yapan bir vatandaş, bazı olayların olduğunu ama ibadethanelerin ayakta olduğunu savundu. Gazetecileri gören çocuklar ise el işaretleriyle bizi caminin arka kısmına götürdüler ve caminin duvarında koca bir roket deliğini ve caminin kırık camlarını gösterdiler. Çocuklar el işaretleriyle askerlerin cami duvarlarına ateş ettiğini gördüklerini belirttiler. Bir grup çocuk ise Hamidiye camisi önünde "Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz", "Yıkılsın Esad rejimi" diye slogan attı. Yaklaşık 3 saatlik incelemenin ardından gazeteci grubu, çalışmalarını tamamlayıp askeri güvenlik noktalarından geçerek Hama'dan ayrıldı. Bab El Hava kapısında ise gazetecileri bekleyen Esad yanlıları, Esad lehine tezahürat gösterisi yaptılar.